DMU: CONTACT Software und invenio VT sind Partner

(fair-NEWS) CONTACT Software erweitert CIM Database PLM um neue Anwendungen für das Digital Mock-up (DMU). Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit invenio Virtual Technologies (VT) vereinbart und bindet dessen DMU-Bausteine jetzt in die eigene Visualisierungslösung 3D Connect ein. Mit invenio VT gewinnt das CONTACT Global Ecosystem einen weiteren starken Partner. Sein offenes Baukastensystem VT-DMU gilt weltweit als führend im Bereich Digital Mock-up und wird unter anderem von BMW und Daimler konzernweit eingesetzt.



CONTACT Software macht die invenio-Technologie in seiner Visualisierungslösung 3D Connect für Kunden aus der Fertigungsindustrie verfügbar. Dadurch können sie ihre Produkte anhand von 3D-CAD- und Simulationsmodellen schon in der frühen Entwicklungsphase virtuell erproben und absichern. "Mit DMU sparen die Unternehmen Zeit und Geld: Sie reduzieren das Time-to-Market neuer Produkte, da sich der Aufbau teurer physischer Prototypen weitgehend erübrigt", sagt CONTACT-Geschäftsführer Karl Heinz Zachries.



Die in 3D Connect integrierten DMU-Bausteine stellen in CIM Database PLM verschiedene Sichten auf die Gestalt und Funktionen des gesamten Produktes und seiner Komponenten bereit. Auf dieser Basis können Ingenieure Untersuchungen wie Ein- und Ausbausimulationen, Kollisionsprüfungen und Abstandsberechnungen, Nachbarschaftssuchen, Füllstandsanalysen und vieles mehr durchführen. CONTACT ermöglicht seinen Kunden damit, das Zusammenspiel sowie die Abhängigkeiten von Mechanik, Elektronik und Software möglichst früh auszulegen, zu simulieren und komplexe mechatronische Produkte - wie beispielsweise ein Fahrzeug oder eine Anlage - ganzheitlich abzusichern.



"VT-DMU ist die gängige Lösung im Automobilumfeld und vielfach als "best-in-class" bestätigt worden. Mit der Partnerschaft ergänzen sich jetzt zwei Top-Technologieunternehmen, was uns den Eintritt in neue, internationale Märkte ermöglicht", sagt Hermann Gaigl, Geschäftsführer von invenio Virtual Technologies. Das Unternehmen ist Teil der invenio-Gruppe, die sich auf Beratung, Dienstleistungen und Software für den Engineering-Prozess spezialisiert hat. Über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Kunden aus der Fahrzeugindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik und der Haushaltsgeräteindustrie - an 21 Standorten weltweit.