Mit Feuerwear das gelbe Wunder erleben

Köln, im Mai 2017 – Bei Feuerwear leuchtet es auch dieses Jahr wieder kurzzeitig in der Signalfarbe gelb: Am 1. Juni ist Verkaufsstart der gefragten Lightline Edition. Zahlreiche Produkte aus der Feuerwear-Mannschaft werden im seltenen gelb erscheinen – von der Handyhülle Mitch bis zum Rucksack Eric. Die brandneuen Beutel Henry, Louis und Paul sind erstmals mit dabei. Um dem hohen Andrang so gerecht wie möglich zu werden, richtet Feuerwear drei Verkaufs-Zeitpunkte für den Launchtag im Webshop ein. Also heißt es rechtzeitig reinklicken bei www.feuerwear.de. Auch einige Händler werden eine Auswahl der Kollektion im Programm haben. Hier lassen sich die raren Unikate der Lightline direkt live erleben.Nur einmal im Jahr werden die gelben ausgemusterten Feuerwehrschläuche als besondere Edition von Taschen, Rucksäcken und Accessoires beim Kultlabel Feuerwear zu neuem Leben erweckt. Da dieser Schlauch erst seit wenigen Jahren bei der Brandbekämpfung verwendet wird, ist das selten ausgemusterte Material heiß begehrt. Pünktlich zum 1. Juni fallen die treuen Begleiter für alle Einsätze des Alltags somit nicht nur durch ihr besonderes Design – sondern vor allem durch ihr leuchtendes neongelb auf. Die handgefertigten Unikate schützen durch das robuste Material zukünftig alles, was lieb und teuer ist. Portemonnaies wie Fred, Tablet-Hüllen wie Rob und Taschen wie Larry und Walter sind dabei mit von der gelben Partie. Dieses Jahr gibt es auch Shopper Dan – ein leuchtender Hingucker für Einkaufs- oder Picknicktouren.Mithilfe des Online-Countdown können die Fans der Lightline entgegen fiebern und sekundengenau beobachten, wie lange es noch dauert. Am Stichtag wird der Webshop-Bestand dann in drei Etappen freigeschaltet: Um 8 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr ist Lightline-Time – also alles schonmal in Alarmbereitschaft! Wer die Schmuckstücke direkt hautnah erleben möchte, kann sein Glück bei einigen Händlern versuchen, die auch ab dem 1. Juni eine Lightline-Auswahl im Sortiment haben werden.Nähere Infos zu den Produkten und Händlern gibt es hier:www.feuerwear.de/lightline-kollektionSchon neugierig? Feuerwear gewährt mit diesem Video einen kleinen Einblick:https://www.youtube.com/watch?v=IMdAIp8lHUM&feature=youtu.be



