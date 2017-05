Was ist SEO und warum ist es essentiell für Erfolg?

(fair-NEWS) Was ist eigentlich SEO? Auch nicht jeder weiß, wofür überhaupt PPC oder ROI steht. Als Online-Marketer hat man täglich mit diesen und anderen Begriffen zu tun und vergisst dabei, dass diese Akronyme bei den meisten Menschen nur für große Fragezeichen im Gesicht sorgen. Ganz ähnlich verhält es sich mit SEO...Was ist das eigentlich? Und warum ist es so wichtig, um neue Besucher sowie Kunden zu gewinnen?



SEO ist die Abkürzung für Search Engine Optimization - zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung. Die eigene Webseite für Suchmaschinen zu optimieren bedeutet, dass eine größere Chance besteht Besucher von Google, Bing und Co. auf die eigene Webseite zu leiten. <a href="https://business.trustedshops.de/blog/was-ist-seo/">Auf dem Blog von Trusted Shops</a> lässt sich nachlesen, warum es so sinnvoll ist in SEO zu investieren.