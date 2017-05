SAP und Detego beschließen Partnerschaft

(fair-NEWS)

Graz, 24. Mai 2017 — Detego, Marktführer im Bereich Real-Time Business Intelligence für den Modeeinzelhandel, gab heute die Zusammenarbeit mit SAP bekannt. Detego bietet als erstes Unternehmen im Fashion-Retail-Markt In-Store Analytics voll integriert auf der SAP Cloud Platform an. Die Kombination der SAP Cloud Platform mit der Analytics- und Merchandising-Software von Detego bildet die Basis für kundenzentrierte Prozesse und Services sowie Echtzeitanwendungen im Omnichannel Retailing. Diese verschaffen Modehändlern einen Wettbewerbsvorteil und treiben den digitalen Wandel im Unternehmen, insbesondere auch im Store, voran.Die RFID-basierte Detego Suite, die im SaaS-Modell angeboten wird, liefert Echtzeit-Einblicke auf Einzelteilebene in den Warenbestand eines Modehändlers sowie umfassende In-Store-Analysen und Reportings. Die hochskalierbare und flexible SAP Cloud Platform unterstützt Einzelhändler, ihre geschäftskritischen Anwendungen einfacher als je zuvor zu erweitern und zu integrieren. Die Detego-Software auf der SAP Cloud Platform ermöglicht die nahtlose Integration mit anderen bestehenden Applikationen. So profitieren Modehändler beispielsweise von der Verknüpfung von Echtzeit-Artikelverfügbarkeitsinformationen mit ihrem CRM (Customer Relationship Management) und können Kunden und Verkaufspersonal jederzeit maßgeschneiderte Informationen zur Verfügung stellen und die Customer Experience optimieren.Uwe Hennig, CEO von Detego: „Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Modehändler ist, alle Prozesse und Services im Unternehmen konsequent auf die Anforderungen der Endkunden auszurichten und bei Veränderungen schnell reagieren zu können. Dies erfordert flexible, Cloud-basierte IT-Systeme, Echtzeit-Software-Anwendungen und die nahtlose Verbindung der unterschiedlichen Anwendungen. Wir freuen uns sehr, mit der SAP zusammenzuarbeiten, und durch eine gemeinsame Plattform die globalen, kundenzentrierten IT-Strategien von Modehändlern unterstützen zu können.“Die sehr gut informierten Verbraucher von heute haben den Einzelhandel grundlegend verändert. SAP-Lösungen ermöglichen ein detailliertes Verständnis der Kundenanforderungen und eine lückenlose Transparenz über die gesamte Logistikkette hinweg. Die auf der SAP Cloud Platform basierende Anwendung SAP Fashion Management findet immer stärkere Anwendung im Modehandel. Die Zusammenarbeit zwischen SAP und Detego verstärkt das Angebot beider Unternehmen in diesem Markt, insbesondere im Store. Die Kunden profitieren von einer nahezu 100-prozentigen Bestandsgenauigkeit, deutlich reduzierten Out-of-Stock-Situationen und wertvollen In-Store KPIs. Gemeinsam ermöglichen die SAP und Detego Modehändlern, ihre Stores optimal zu nutzen und ihren Kunden ein durchgängig positives Einkaufserlebnis in allen Kanälen zu bieten.



Bildinformation: Uwe Hennig, CEO Detego GmbH