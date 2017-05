Lootchest Online Store

(fair-NEWS)

Der lootchest Store im neuen Look!It's a bird, it's a plane, it's Superman! Und der hat nun endlich auch, gemeinsam mit vielen anderen Helden, den Weg in den online lootchest Store gefunden! Die großen Helden und Vorbilder stehen Gamern, Geeks und Nerds ab jetzt auch einzeln, außerhalb der monatlichen Überraschungs-Box von lootchest, zur Verfügung und freuen sich darauf ihren rechtmäßigen Platz auf den Nerdregalen einzunehmen.lootchest ist bekannt für Überraschungs-BoxenDie lootchest GmbH ist bekannt dafür, ihre Kunden monatlich mit einer Überraschungs-Box zu beliefern. Dabei werden die Boxen speziell für Gamer, Geeks und Nerds zusammengestellt. Lootchest bietet Abonnements mit verschiedenen Laufzeiten und Preisklassen an, um die Kunden monatlich mit Produkten, bestehend aus Fashion, Sammler- und Merchandisingprodukten zu spannenden Themen beliefert. Dazu gehören Artikel, wie T-Shirts der Lieblingssendung, wie zum Beispiel von The Walking Dead, ausgefallene Figuren von Batman oder spannende Marvel-Comics. Im Vordergrund stehen aber vor allem die Überraschung und ein garantierter Preisvorteil. Die Boxen haben einen Mehrwehrt von mindestens 20€.Im lootchest Store gibt es eine große Auswahl an Nerd-MerchandiseIm lootchest Store (ehemals 8bitshop), wird jedes Gamer-, Geek- und Nerd-Herz höher schlagen! Dort wird eine große Auswahl an Produkten rund um aktuelle und Retro Filme, Spiele und Serien, wie z.B. Star Wars, Fallout, Nintento, Marvel, The Walking Dead, Game of Thrones oder DC geboten. Egal ob T-Shirts, Sammelfiguren oder Merchandising Produkte, in der virtuellen Einkaufswelt von lootchest gibt es alles aus einer Hand.Die Website bietet die Möglichkeit, das perfekte Geschenk für Freunde und Verwandte, aber auch für sich selbst zu finden – Vorschläge für Geschenkideen inklusive. Individuell wählbare Items sorgen für die perfekte Ergänzung der eigenen Sammlung Zuhause, füllen die Lücken in nerdigen Regalen und werten sogar Kleiderschränke auf.Außerdem können Artikel aus verpassten lootchests oder auch besonders beliebte Artikel nachbestellt werden. Dafür gibt es nun eine eigene Kategorie, um den Fans der lootchest die Suche nach ihren heiligen Schätzen zu erleichtern und ihren unstillbaren Durst nach neuen Sammlerstücken zu befriedigen.Und auch Sparfüchse werden im lootchest online Store fündig. Wer also Ende des Monats noch ein paar coole Items ergattern möchte, ist in der Rubrik der Angebote genau richtig.Neben den bereits bekannten Produkten aus der Box hat die lootchest GmbH als direkter Partner der Hersteller auch direkten Zugriff auf die aktuellsten Artikel. Die Chance auf ein einmaliges und mehr als zufriedenstellendes Einkaufserlebnis in der Gamer-, Nerd- und Geek-Welt ist mit dem lootchest Store garantiert.Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.lootchest.de oder der Facebook Seite https://www.facebook.com/lootchestshop



Bildinformation: Lootchest Online Store