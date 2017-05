Gelebter Umweltschutz bei Becker und Mueller Schaltungsdruck GmbH im Kinzigtal

(fair-NEWS)

Mit dem Label Umweltbewusstsein schmücken sich viele gern. Doch oft genug steckt nicht viel dahinter. Wer etwas auf sein Wort hält, lässt sich zertifizieren. Es geht hierbei nicht nur darum, nach außen hin darzustellen, dass es einem mit den geforderten Standards ernst ist. Auch für innerbetriebliche Abläufe ist eine solche Zertifizierung durchaus von tragender Wichtigkeit. Die Mitarbeiter werden durch eine umfassende Firmen-Umweltstrategie und die Prozesse ebenfalls ständig an die gesteckten Ziele erinnert. Bei der Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH aus Steinach im Kinzigtal im Schwarzwald wird das Thema Umwelt sehr ernst genommen. Schon seit Jahren arbeiten sie nach zertifizierten Abläufen und Vorgaben und eigenen herausfordernden Zielvorgaben. Erst jüngst haben sie sich bei der ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 9001 (Qualitätsprozesse) auf die neuesten Standards re-zertifizieren lassen. Darüber hinaus wurde im Unternehmen viel getan. Auf der Internet-Seite des TÜV-Süd ist dazu zu lesen: "… Seit 1996 bildet die Norm ISO 14001 die Grundlage für Aufbau, Einführung, Überwachung und Weiterentwicklung von Umweltmanagementsystemen. Sie legt entsprechende Forderungen fest, die auf Organisationen jeder Art und Größe sowie auf unterschiedliche geografische, kulturelle und soziale Bedingungen anwendbar sind. Das übergeordnete Ziel ist, den Umweltschutz zu fördern und Umweltbelastungen zu verringern – im Einklang mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Erfordernissen…"Die ISO 14001 ist für die Betriebe keine verpflichtende Normierung. Jeder Betrieb entscheidet selbst und dokumentiert über eine Zertifizierung nach innen und außen den hohen Stellenwert, den Umweltaspekte im eigenen Betrieb haben sollen. Seit September 2015 gibt es nun die aktuelle Normversion. Für den Übergang auf die neue Version ist eine Frist von 3 Jahren gesetzt worden. Becker & Müller wollte früh dabei sein und die Abläufe in der Firma schnell mit den neuen Anforderungen auf dem Prüfstand haben. Dass das Re-Zertifizierungsprojekt so anstandslos vonstattengehen konnte, ist ein Indiz dafür, wie wichtig ihnen die Umweltaspekte in den Betriebsabläufen sind und wie stark darauf geachtet wird, sie einzuhalten. Daher wird in der ISO 14001 von den Betrieben ein Umweltbeauftragter gefordert. Bei Becker & Müller hat diese Aufgabe einer der Geschäftsführer, Xaver Müller, selbst übernommen und die Wichtigkeit des Umweltschutzes unterstrichen und zur Chefsache gemacht.Glücklicherweise haben sich manch umweltschonende Abläufe in der Industrie heute schon als Standard durchgesetzt. Für einen Industriezweig, der von Natur aus viel mit chemischen Stoffen und Kunststoffen arbeitet, eminent wichtig. Einiges davon ist in Richtlinien oder sogar Gesetzen festgelegt. Die Materialwirtschaft, die Belüftungs- und Abwassertechnik und vieles mehr werden heute zum Wohl der Umwelt und der Mitarbeiter nach modernsten Maßstäben gehandhabt.Der Energiebedarf beim Prototypenhersteller wurde im Laufe der vergangenen Jahre stark reduziert. In einer Branche, die naturgemäß einen relativ hohen Energiebedarf hat, liegt in diesem Bereich natürlich ein großes Einsparpotential. Früher wurden bei der Leiterplattenproduktion im Unternehmen noch die gesamten Heizblöcke der Multilayerpresse erhitzt und wieder abgekühlt. Heute, durch eine Neuanschaffung einer neuen HML Mutltilayerpresse und einer neuen Kühlpresse, sind es nur noch die Leiterplatten selbst. Und das Gesamtsystem ist passender dimensioniert. Für die Produktion von Prototypen müssen nunmehr keine großen Anlagen hochgefahren und betrieben werden, hier wird mit passenden Dimensionen für die laufende Prototypenproduktion gearbeitet.Auch der Einsatz von Chemie bei der Produktion von Leiterplatten wurde deutlich reduziert. Schon vor einiger Zeit wurde bei Becker & Müller in die Prozesse und einen Direktbelichter investiert. Durch dessen Einsatz werden die Layouts direkt auf die Leiterplattenrohlinge übertragen. So werden Prozessschritte eingespart und die notwendige Chemie für die Entwicklung der Filme und die Übertragung auf die Rohlinge eingespart. Darüber hinaus machen sich die Vorteile des modernen Verfahrens auch beim Energiebedarf einschlägig bemerkbar."Bei uns werden die Ersatz- oder Neuinvestitionen immer auch stark unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit beurteilt. Was nicht umweltfreundlich genug ist, fällt bei der Auswahl durch." Für Xaver Müller ist die Umweltfreundlichkeit eine Herzensangelegenheit. Auf dem Dach des Firmengebäudes ist eine Fotovoltaik-Anlage mit einer Peak-Leistung von 42 kW installiert. Pro Jahr bedeutet das eine Stromproduktion von ca. 50.000 kWh und eine CO2-Einsparung von 35 Tonnen pro Jahr.Für die Mitarbeiter- und Elektro-Firmenfahrzeuge steht auf dem Firmenparkplatz eine Ladestation zur Verfügung – zu der übrigens auch die Öffentlichkeit kostenfrei Zugang hat. Und wer nun Bedenken hat, dass E-Mobilität nur dann Sinn macht, wenn auch der Strom umweltfreundlich produziert wurde, kann bei Becker & Müller bedenkenlos seinen Akku laden. Das Unternehmen hat sich vertraglich zusichern lassen, neben der eigenen Einspeisung von „Sonnenstrom“ 100 Prozent mit Ökostrom, beispielweise aus Wasserkraft, versorgt zu werden.Und selbstverständlich geht der Geschäftsführer auch mit gutem Beispiel voran. Xaver Müller fährt schon lang elektrisch. Vor dem Firmengebäude ist auf dem Parkplatz regelmäßig sein Tesla-Roadster zu bewundern. Beim Tag der offenen Tür anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums lud Xaver Müller die Besucher zu einer Probefahrt in modernen Elektroautos ein. "Ich wollte Elektrofahrzeuge aus Umweltgründen haben. Und außerdem hat mich der gute Wirkungsgrad, der deutlich höher ist als bei einem Verbrennungsmotor überzeugt." Hier spricht eindeutig der technikaffine Mensch, der weiß, was machbar ist. Und den Gästen hat die Testfahrt zum Jubiläum gefallen.Das Wissen um Umweltthemen soll auch weitergegeben werden und das Umwelt-Engagement auch nachhaltig wirken. Becker & Müller ist an verschiedenen Hochschulprojekten, bei denen es um Energieeffizienz in der Mobilität geht, beteiligt. Die große Begeisterung der jungen Studenten, z. B. in ihren Formula E-Teams etwas zu bewegen, etwas Neues zum Nutzen der Umwelt zu entwickeln, hält auch die Begeisterung für die Zusammenarbeit mit den Hochschulen im Hause Becker & Müller wach.Dass Investitionen in umweltfreundliche Technologien und Abläufe keineswegs eine Belastung für das Firmenbudget darstellen, kann aus der Perspektive für die Zukunft erahnt werden. Für 2017 erwarten Xaver Müller und Michael Becker eine Steigerung im "gut zweistellig prozentualen Bereich". Und ein Blick auf die aktuellen Daten, Produktionsraten und Auftragsbestand, lassen erahnen, dass dies eine durchaus realistische Perspektive ist.Weitere Informationen: www.becker-mueller.de



