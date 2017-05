Ganzheitliches Abnehmen und Detoxen am Gardasee

(fair-NEWS)

Gargnano, Mai 2017: Das internationale Ärzteteam des Lefay Resort & SPA Lago di Garda, bietet Gesundheitsprogramme zum Gewichtsmanagement sowie zur Entgiftung nun auch in einer extra langen Variante ab 10 Nächten an. Die beiden intensivierten Programme basieren auf der Lefay SPA Methode, welche die jahrtausendealte klassische Chinesische Medizin mit den Errungenschaften der modernen westlichen Medizin verbindet und somit ein ganzheitliches Wohlbefinden anstrebt.Armonia del Corpo – Harmonie des Körpers durch GewichtsmanagementÜbergewicht, aber auch viele Diäten, die auf „Verzicht“ basieren, sind gesundheitsschädlich. Das Lefay Resort & SPA Lago di Garda vertritt daher die Philosophie des bewussten Lebens, zu welchem auch eine bewusste Ernährung gehört. Die Lefay SPA Methode zielt auf die langfristige Veränderung der Essgewohnheiten durch die Ernährungsberatung und dem Kreieren einer personalisierten, gesunden Diät ab. Diese Veränderung wird durch Aufklärung über die Nährwertmerkmale der verschiedenen Nahrungsmittel und über psychologische Prozesse, die die Einstellung zum Essen formen, beeinflusst. Das SPA Menü ist ein entgiftender, leicht kalorienreduzierter Ernährungsansatz und zielt darauf ab, die Energiezufuhr über Nahrungsmittel sicherzustellen, die den Verdauungsapparat nicht übermäßig belasten. Zum Programm gehören, neben entgiftenden und entwässernden Behandlungen und Sport, unter anderem verschiedene energetische und schlankheitsfördernde Treatments:• 1 Energetische Lefay SPA Entgiftungs-Massage „La Luce oltre la Nebbia“(Gesicht und Körper inkl. Schröpfbehandlung)• 2 Schlankheitsfördernde Tuina-Massagen „L’Armonia“• 1 Energetischer Körper-Scrub• 3 Körperpackungen mit aromatischem Lefay SPA Phyto-Schlamm• 2 Moxibustionen• 2 Spezifische Akupunktur-Sitzungen• 2 Spezifische energetische Lefay SPA Fußreflexzonen-Massagen• 2 Sitzungen mit Personal-Trainer (je 30 Min.)• 2 Energetische Hydro-Aromatherapien mit ätherischen ÖlenEnthalten sind auch Frühstück, Mittag- und Abendessen mit diätetischem personalisiertem Menü, die personalisierte Phytotherapie, der Zugang zur Lefay Wasser und Feuer Welt und ein Bad im Salzsee „La Luna nel Lago“ sind inbegriffen. Ziel ist es dauerhaften Gewichtsverlust zu erreichen. Nach energetischen und medizinischen Erst-Untersuchungen zu Beginn rundet die intensive Beratung und ein abschließendes Gespräch mit individuell abgestimmten Empfehlungen für die Weiterführung des Programms zu Hause das Paket ab.Preis: 3.200 Euro (Aufenthalt nicht inbegriffen)Purezza ed Equilibrio – Reinheit und Ausgeglichenheit durch intensives DetoxprogrammKörperliche oder geistige Betätigung erzeugt Abfallprodukte, die sich im Körper ansammeln. Oft überwiegen die Toxine im Körper und stellen die Entgiftungsfähigkeit des Körpers auf eine harte Probe. Es kommt zur Übersäuerung, frühzeitiger Alterung und nicht zuletzt der Belastung des Seelenlebens. Das intensive Programm „Purezza ed Equilibrio” konzentriert sich darauf, Körper und Seele von Toxinen zu befreien. Nach einer energetischen Erstuntersuchung durch die hauseigenen Ärzte des Lefay SPA, einem Sport-Check-Up und einer Ernährungsberatung erhalten Gäste eine personalisierte Phytotherapie. Fakultativ kann auch ein Food Intolerance Test dazu gebucht werden. Zudem wird der Körper durch eine individuell angepasste Detox-Diät, spezielle Wohlfühl-Packungen, zwei Bäder im Salzsee „La Luna nel Lago“ und weiteren wohltuenden Therapien entgiftet. Zur Wiederherstellung des körperlichen und energetischen Gleichgewichts werden verschiedenste SPA Behandlungen angewendet:• 1 Energetischer Körper-Scrub• 1 Gesichtsreinigung „Unico Cielo Short“• 1 Spezifische energetische Lefay SPA Fußreflexzonen-Massage• 3 Körperpackungen mit entgiftende-aromatischem Lefay Phyto-Schlamm• 2 Spezifische Tuina-Massagen• 1 Akupunktur-Sitzung• 3 Moxibustionen• 1 Energetische Lefay SPA Entgiftungs-Massage „La Luce oltre la Nebbia“• 2 Energetische Lefay SPA Drainage-Massagen „Rugiada del Mattino“• 3 Energetische Hydro-Aromatherapien mit ätherischen ÖlenAuf einem geführten Spaziergang in den energetisch-therapeutischen Gärten, die aus fünf Stationen bestehen und dem Rhythmus des Lebens folgen, wird der Geist entspannt. Ein abschließendes Gespräch mit Empfehlungen für zu Hause sowie ein Entlassungs-Check-Up, runden das Programm ab.Preis: 3.200 Euro (Aufenthalt nicht inbegriffen)



Bildinformation: Ganzheitliches Abnehmen und Detoxen am Gardasee