Große Träume wahr werden lassen

Pressemitteilung von VELUX Deutschland GmbH

Velux launcht Endverbraucherkampagne, um Absatz von großen Fensterlösungen anzukurbeln

(fair-NEWS) Hamburg, Mai 2017.Von Mai bis Ende Oktober realisiert Velux eine groß angelegte Endkundenkampagne mit Online- und Offline-Anzeigen, Plakaten in 20 deutschen Großstädten sowie zusätzlichen Werbemitteln. Ziel ist es, Begehrlichkeit für großflächige Fensterlösungen zu wecken - sowohl im Neubau als auch bei Modernisierungen. Die Botschaften "Denken Sie in neuen Dimensionen", "Gönnen Sie sich etwas Großes" und "Mach große Träume wahr" werden mit aufmerksamkeitsstarken Motiven visualisiert und durch den Slogan "Mehr Fenster. Mehr Licht. Mehr Leben." begleitet. Alltagsgegenstände in Übergröße, die das Thema "Neue Dimensionen" aufgreifen, sollen bei Bauherren und Modernisierern Begeisterung für viel Tageslicht in den eigenen vier Wänden und die großflächigen Lichtlösungen von Velux wecken.



Die Kampagne zahlt auf die zu Beginn des Jahres auf der BAU vorgestellte neue Produktkategorie "Lichtlösungen" ein. Darunter fallen bereits bekannte Fensterkombinationen wie "Lichtband" oder "Quartett" ebenso wie die neuen Lösungen "Raum" und "Panorama". Verlängert wird die Kampagne auf einer Landingpage, die neben Inspirationstools wie einem 360°-Rundgang Interessierten auch eine persönliche Beratung bietet, die bei Bedarf Kontakte zu Handwerkern in der jeweiligen Region vermittelt.

Über die VELUX Deutschland GmbH

Die VELUX Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen VELUX Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die VELUX Gruppe in Produktion und Vertrieb nahezu 1.000 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Solarkollektoren sowie Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Automatisierte Lösungen und intelligente Sensorsysteme tragen zu einem angenehmen Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Solarbetriebene Produkte von VELUX reduzieren den Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Mit dem Modularen Oberlicht-System bietet das Unternehmen zudem eine Lösung speziell für öffentliche und gewerbliche Gebäude an.

«Große Träume wahr werden lassen»

Gazellenkamp 16822527 HamburgDeutschlandTelefon: +49 (040) 5 47 07-4 50Britta WarmbierFAKTOR3 AGKattunbleiche 3522041 Hamburgvelux@faktor3.de040-679446-109Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung