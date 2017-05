Summergate - das Musikfestival im Dorf Münsterland

(fair-NEWS)

Vom 16. bis 18. Juni hochkarätiges ProgrammSummergate - das Musikfestival im Dorf MünsterlandVom 16. bis 18. Juni präsentiert die Partyoase Dorf Münsterland in Legden am Freitag und Samstag hochkarätige Musik-Acts. Sonntags wird das Freizeitdorf zum Erlebnispark für Marktfans und Familien.Freitag ab 20 Uhr - Opening MusikfestivalDas lange Party- und Musikwochenende startet am Freitag, 16. Juni um 20 Uhr auf der Sommerbühne mit NRWs bekanntester Partyband EMS. Es gilt auch an diesem Freitag wieder der Jubiläumsdeal: Wer möchte, zahlt 33 Euro an der Kasse und erhält eine Verzehrkarte im Wert von 55 Euro für den Abend. Der Eintritt kostet 3 Euro. Wem der Deal nicht gefällt, zahlt wie gewohnt den Eintritt von regulär 6 Euro inkl. 3 Euro FreiverzehrSamstag ab 14 Uhr: Fun-Metal J.B.O., Party-Rock und bekanntester Bon Jovi Tribute Act BounceAm Samstag geht das Musikfestival mit drei rockigen Bands ab 14 Uhr in die zweite Runde. Die Erlanger Fun-Metal-Band J.B.O. präsentiert sich gerne lässig-lustig und bietet mit bekannten Titeln humorige Abwechslung vom Alltag.Die Party-Rock-Band SCHLAGERMETALL mischt gekonnt bekannte Schlager mit beliebten Hardrocktiteln. Aus zwei Liedern wird eins, so wie wir das von Medleys kennen. Mit viel Liebe zum Detail werden zwei Coversongs nachgespielt und gemischt, und man kann gar nicht umhin, die Mundwinkel anzuziehen, zu grinsen und zu tanzen.BOUNCE bringen mit eigener Note und trotzdem originalgetreuen Sounds das Repertoire aus fast 30 Jahren Bon Jovi auf die Bühne. Welthits, die Rockgeschichte geschrieben haben, Rocksongs und Balladen - Bounce gilt als authentischste Bon-Jovi-Tribute Band Europas. Dreh- und Angelpunkt dieser energiegeladenen Show ist der charismatische Sänger und Frontmann Olli Henrich. Er steht dem Original in kaum etwas nach.Die Sommerbühne ist von 14 bis 1 Uhr geöffnet und der Eintritt kostet 12 Euro.Sonntag ab 11 Uhr: Bühnenprogramm, MATTEO - Star aus "The Voice Kids" live, Kunsthandwerker und InfotainmentAm Sonntag stehen Action, Spaß und Entertainment für die ganze Familie auf dem Programm. Regionale und überregionale Künstler, Kunsthandwerker und Designer präsentieren ihre hochwertigen Kreationen. Hüpfburgen und weitere Kinderattraktionen sowie Hotrods für die "Großen" versprechen Abwechslung und Spaß. Das Bühnenprogramm gestalten Tanzgruppen, Newcomer und um 15 Uhr MATTEO - bekannt aus "The Voice Kids".Der Eintritt am Sonntag ist frei und für die ersten 200 Kinder gibt es ein Eis zur Begrüßung. Das Angebot an Food & Drinks ist familienfreundlich.Alle Info unter: <a href="www.dorfmuensterland.de/">Dorf Münsterland in Legden</a>Standort: Dorf MünsterlandStrasse: Haidkamp 1Ort: 48739 - Legden (Deutschland)Beginn: 16.06.2017 20:00 UhrEnde: 18.06.2017 20:00 UhrEintritt: kostenlosBuchungswebseite: www.dorfmuensterland.de/