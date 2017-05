OpenAir auf dem Breitscheidplatz mit 2schneidig

(fair-NEWS)

Mit tiefgehenden Songs und coolen Beats ist Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig am Freitag, 26. Mai 2017, live on Stage auf der OpenAir -Bühne am Berliner Breitscheidplatz. Mit einem ca. einstündigen Konzert wird 2schneidig ab 16 Uhr im Rahmen des Kirchentages im Herzen der Bundeshauptstadt performen.Zum 500jährigen Reformationsjubiläum zieht der Deutsche Evangelische Kirchentag in diesem Jahr unter dem Motto „Du siehst mich“ Besucher aus ganz Deutschland vom 24. bis 28. Mai nach Berlin und in die Lutherstadt Wittenberg. Mit Konzerten, Podiumsgesprächen, Ausstellungen und Workshops präsentieren Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien ein vielfältiges Programm. So ist es auch ein Fest der Begegnung, das Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters und Religion zusammenführt. Zukunftsorientierte Fragestellungen stehen dabei in den offenen Dialogen im Vordergrund.2schneidig ist auch in diesem Jahr wieder mit mehreren Live-Shows auf dem Kirchentag vertreten. Nach einem OpenAir-Konzert auf der Bühne im Sommergarten auf dem Berliner Messegelände an Himmelfahrt ist er am Freitag gleich zweimal live zu erleben: mit einem einstündigen Konzert in der American Church ab 11:30 und ab 16:00 erneut OpenAir auf dem Breitscheidtplatz im Herzen der Stadt. Zum Abschluss des diesjährigen Kirchentages wird 2schneidig am Sonntag nach Wittenberg kommen, um dann live auf den Elbwiesen vor den Toren der Lutherstadt zu musizieren. Ab 15:20 Uhr ist er im Rahmen des Reformationspicknicks auf Bühne 2 der Festwiese on Stage.Mit mitreißenden Beats und tiefsinnigen Songtexten, die bewegen, überzeugt 2schneidig sein Publikum seit vielen Jahren und kann mittlerweile auf 1.500 Auftritte zurückblicken. Seine deutschen und englischen Botschaften rund um Themen wie Hoffnung und Liebe verpackt er in einen Mix aus Pop, R’nB, Soul, Funk und HipHop. Er tourte bereits in Thailand, auf den Philippinen, in Südafrika, Burundi, Mosambik und Brasilien, trat im Berliner Olympiastadion, der Stuttgarter Porschearena, und der Frankfurter Jahrhunderthalle auf. In Europa war er mehrfach zu Gast in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Italien oder der Slowakei. Zu Beginn des Monats hatte er ein Showwochenende in Nizza.



Bildinformation: Martin Rietsch aka 2schneidig live on Stage