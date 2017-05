Neuheit Versicherungsvergleiche von Versicherungsexperten bei ProFair24

(fair-NEWS)

ProFair24 lanciert mit Versicherungsvergleiche von Versicherungsexperten ein neues Angebot für Versicherungskunden. Das neue Angebot setzt Maßstäbe bei Tarifen und Leistungen für Risikolebensversicherungen und Einkommensversicherungen.Mehr dazu lesen Sie hier: www.profair24.de Motivation und innerer Zusammenhalt sind zwei wichtige Schlüsselqualifikationen in der Corporate Culture der ProFair24. Durch ein motivierendes Miteinander entwickelte sich das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner, der - wieder einmal - eine Marktneuheit vermarktet. Die zur Präsentation geladenen Branchenkenner und Gäste waren sich einig: „Mit Versicherungsvergleichen direkt von Versicherungsexperten kommt eine Innovation auf den Markt. Mit neuen Ideen das Unternehmen stärken“ ist das Motto der Verantwortlichen. Das Zusammenspiel von Motivation, innerer Zusammenhalt und die Zusammenarbeit mit Versicherungsexperten waren entscheidend bei der Entwicklung des neuen Projektes."Selten waren wir von dem Erfolg einer neuen Projektentwicklung so überzeugt: Die Versicherungsvergleiche von Versicherungsexperten hat Potenzial neue Kundenschichten für ProFair24 zu erschließen", verkündet Roland Richert, der verantwortliche Geschäftsführer der ProFair24. "Unsere Konkurrenz wird die Neuentwicklung sicher mit Stirnrunzeln verfolgen", ergänzte der Geschäftsführer.Ein Blick zurück in die Firmengeschichte der ProFair24 lässt die hohe Innovationskraft und Kreativität des Unternehmens erkennen.



Bildinformation: ProFair24