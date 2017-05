Baumhaushotel in Kirchhundem

(fair-NEWS)

Baumhaushotel im Sauerland, in Kirchhundem……ein Kindheitstraum wird war,aus der Not heraus geboren, mit viel Phantasie und Erinnerungen an Kindheitsträume entstanden in Kirchhundem, die wahrscheinlich ersten Baumhäuser ihrer Art, im Kreis Olpe.Die Idee dazu hatte Frau Aferdita Greitemann, Juniorchefin des Traditions-Gasthofs “Zu den Linden“ in Kirchhundem.Während eines Familien-Kurzurlaub im Nordic-Ferienpark am Sorpesee, wohnte sie damals in einem Baumhaus und ihre Beiden Töchter Emma und Eliza waren schlichtweg begeistert.Hinzu kam der stetige Engpass in der Hochsaison. Gäste mussten immer wieder in andere Häuser untergebracht werden da ihre eigenen Kapazitäten ausgelastet war. Ein An-oder Umbau an das Traditionshaus war allerdings nicht möglich.Mit einem Blick in den wunderschönen Garten, kam Aferdita dann die bahnbrechende Idee…Baumhäuser sind die Lösung. Schnell wurde ein Baumhaus-Architekt gefunden, die Ideen zusammengeführt und innerhalb kurzer Zeit entstanden zwei schöne helle zweigeschossige Baumhäuser in Holzrahmenbauweise.Das Gesamtbild runden, gekrümmte Dachflächen, schräge Fenster, ein schiefer Kamin, Holztreppen sowie eine große Veranda, ab. Durch Metallstelzen werden die Baumhäuser gesichert und getragen. Diese werden noch begrünt und fügen sich somit in das schöne Gesamtbild der Natur ein. Die Grundflächen liegen bei 50 qm zuzüglich 25 pm Terrasse und bieten Platz für vierköpfige Familien. Die Buchungslage ist bereits jetzt überdurchschnittlich.Selbstverständlich tragen die Häuser auch einen Namen. Sie wurden nach Aferditas Töchter benanntEmma und Eliza.Und wenn Aferdita heute verträumt in Ihren Garten schaut, können wir uns vorstellen wo das noch hinführt…….Am Freitag dem 09.06. ab 18:00h findet ein Open House für die Baumhäuser statt, für alle beim Bau Beteiligten, mit Steaks vom Grill und Freibier.Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Aferdita Greitemann unter 0170-4191703 zur VerfügungHotel Gasthof Zu den LindenHauptstr. 1557399 KirchhundemTel.: 02723-72625Köln, den 25.05.2017Heinz-J. Hengelhaupt0170-6158476



Bildinformation: Baumhaus Eliza