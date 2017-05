Keine Mengen, kein Geld - Einfache tabellarische Mengenerfassung mit MWM-Libero

(fair-NEWS)

Keine Mengen, kein Geld für das ausführende Unternehmen. Doch die Erfassung aller verbauten Mengen für die Rechnungsstellung kann äußerst aufwändig sein und es kommen schnell mehrere Hundert Seiten zusammen. Die Software MWM-Libero Version 11 des Bonner Softwarehauses MWM-Software & Beratung GmbH ist die erste GAEB-zertifizierte Mengenermittlung, die neben der positionsweisen eine tabellarische Erfassung der Mengen durch den Anwender ermöglicht.Bei der tabellarischen Erfassung der Werte wählt der Anwender die gewünschten Positionen sowie Kriterienwerte, wie z. B. Raumbezeichnungen. Diese stellt die Software dann tabellarisch dar. Der Anwender muss dann nur noch von Spalte zu Spalte klicken und die Werte eingeben. Diese Vorgehensweise ist wesentlich schneller und überschaubarer als die positionsweise Erfassung. Eine so erstellte Tabelle kann der Anwender auch als Vorlage auf dem Tablet nutzen und die Werte handschriftlich eingeben oder die Tabelle als Ausdruck mit auf die Baustelle nehmen. Darüber hinaus ist es möglich, neue Tabellen aus bestehenden abzuleiten. Selbstverständlich kann der Anwender, während er Eingaben tätigt, neue Positionen oder Kriterienwerte angelegen oder diese aus anderen Tabellen übernehmen. Genauso selbstverständlich kann er Eingaben kopieren, wenn z.B. ähnliche Räume aufgemessen werden.Erfolgt die Eingabe aus einem handschriftlichen Aufmaß auf der Baustelle, sind in der gleichen Art und Weise, wie das Baustellenaufmaß aufgebaut ist, die Werte in der Tabelle zu erfassen. Neben der Tabellenerfassung bietet MWM-Libero folgende Möglichkeiten der Datenerfassung:• Schreiben, Eingabe mittels Tastatur• Import aus Excel• Import aus DA11/X31-Dateien• Messen mit Laser-Entfernungsmesser• Messen mit GPS-Systemen• Aufmaß aus Zeichnungen• Aufmaß aus Bildern• Aufmaß mit mobilen Geräten• Aufmaß aus BIM-/IFC-Modellen• Aufmaß aus Punktwolken und 3D-Modellen (geplant)Weitere Informationen siehe www.mwm.de



Bildinformation: Tabellarische Erfassung der Mengen in MWM-Libero V 11