Abnehmen Berlin: Gesunde Ernährung zum Abnehmen & Gewicht halten

Ernährung, jeder weiß was das ist. Fast jeder hat eine eigene und individuelle Form der Ernährung für sich gefunden. Doch gibt es 1 Millionen Meinungen darüber, welche Ernährungsform die BESTE ist.Die Ernährung wird früh gelernt. In der Regel kommen wir zu unserer Ernährung bzw. zu der Ernährungsform durch die Eltern, Schule, Beruf und Umfeld. Hier werden wir sozusagen auf den Geschmack gebracht. Wir lernen schnell was uns schmeckt und happy macht. Schon wenn wir als Baby im Mutterleib unser Essen über die Nabelschnur zu uns nehmen, werden wir konditioniert und gewöhnt an das was Mutti ist und trinkt.Die ersten 3 Jahre bei Kindern sind mit die prägendsten in unserem ganzen Leben, z.B. was den Aufbau des Skelettes angeht. Hier lernt vor allem das Gehirn, süße Speisen zu lieben, sehr zu lasten der Zähne und des Körperfettanteils. Als Kind oder Jugendlicher stellt man die Ernährung der Eltern nicht in Frage, sondern geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die Eltern alles wissen und nur das Beste für sie auf den Tisch stellen.Hier muss man sagen, dass auch viele Eltern nur das praktisch vorleben, was sie selber als Kind von ihren Eltern gelernt haben. Später, im Berufsleben, kommt dann noch dazu, dass die Ernährung meist schnell verfügbar oder ohne viel Aufwand herzustellen sein soll. Allzu teuer darf sie natürlich auch nicht sein.Mit einer Ernährungsumstellung hin zu einer gesunden & ausgewogenen Ernährung, kann man das alte & ungesunde Essverhalten überspielen. Dies ist auch nötig um dauerhaft gesund zu bleiben & ein Gewicht zu halten, z.B. nach einer Reduktionsdiät. Durch die Ernährungsumstellung bleibt der Jojo-Effekt i.d.R. aus.



Bildinformation: Michael Coenen | Abnehmen Berlin