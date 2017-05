Parasoft Online Webinare zu Software-Entwicklung & Testen

(fair-NEWS)

Monrovia, 24. Mai 2017 - Parasoft lädt zu zwei kostenlosen Online-Webinaren ein: Am 31. Mai geht es darum, wie sich Kosten für die Zertifizierung bewältigen lassen. Am 1 Juni liegt der Fokus auf Testumgebungen und wie sich diese auf den Desktop integrieren lassen. Beide Webinare sind in englischer Sprache.Overcoming Software Certification Costs: 20:00 - 21:00 Uhr (CEST)Mit dem Voranschreiten der vernetzten Welt und den damit verbundenen Herausforderungen wird die Entwicklung von Software immer schwieriger. Vernetzung, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheitsvorschriften sind zusammengewachsen für Entwicklungsteams von sicherheitskritischer Software für Medizingeräte, Automobile, Fabrikautomatisierung und Verkehrssysteme. Dieses komplexe Set an nicht funktionsbezogenen Anforderungen hat zu einem enormen Anstieg der Kosten für die Entwicklung von moderner vernetzter sicherheitskritischer Software geführt, und ist in manchen Fällen sogar zu einer Hürde für die Bezahlbarkeit von Innovationen geworden. Die Lösung von Parasoft bietet Unternehmen ein höheres Level an Testautomatisierung, Virtuellen Testlaboren und breiten Testsupport für sowohl Entwickler als auch Tester, um den Aufwand für die Entwicklung zertifizierter Software deutlich zu verringern.Zu gut, um wahr zu sein? Im Webinar erfahren Sie, wie die embedded sicherheitskritischen Lösungen von Parasoft auch Sie unterstützen können:- Sicherung der vernetzten sicherheitskritischen Anwendungen vor Ausfällen,- Automatisierung von Unit-Tests, Analyse und API-Test auf simulierten "realen" virtualisierten Umgebungen,- Anwendung von bewährten Verfahren und Kodierungs-Einhaltungs-Prüfungen.Anmeldung unter: <a href="https://register.gotowebinar.com/register/7538552269126601986">Webinar 31. Mai 2017</a>Bring your Test Lab to Your Desktop: 1. Juni 2017 - 20:00 - 21:00 Uhr (CEST)Das Durchführen realistischer End-to-End Tests ist durch die Komplexität moderner hochvernetzter, zusammengesetzter Anwendungen schwierig. Die Installation und Nutzung vieler abhängiger Komponenten ist teuer, und es kann sich als beinahe unmöglich erweisen, passende Konditionen in einer realistischen Testumgebung einzurichten. Wie testet man unter diesen Umständen für die "Real World" oder das Unvorhergesehene? Die Lösung von Parasoft ermöglicht Unternehmen voll funktionsfähige Testumgebungen auf dem Desktop mithilfe von Service-Virtualisierung.Klingt das interessant?Im Live Webinar erfahren Sie die Vorteile der Service-Virtualisierung:- Schutz der vernetzten Anwendung vor negativem Verhalten durch APIs außerhalb der eigenen Kontrolle,- Simulieren von realistischem "Real World"-Verhalten von Abhängigkeiten aufgrund von Ausfällen, unerwarteten Verbrauchern, Denial-of-Service Angriffen und mehr,- Anwendung von Leistungsprofilen, um Testläufe unter unterschiedlichen Netzwerkbedingungen zu fahren.Anmeldung unter: <a href="https://register.gotowebinar.com/register/7538552269126601986">Webinar</a>



