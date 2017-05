AWARO 7.3 mit Desktop App

(fair-NEWS)

Mit der Version 7.3 des Projektraumes AWARO führt der Geschäftsbereich AWARO der AirITSystems GmbH die neue AWARO Desktop Integration App (ADI) ein. Diese unterstützt Komfortfunktionen wie z.B. das direkte Bearbeiten von Dokumenten auf allen Browsern. Das lokal installierte Hilfsprogramm optimiert das Zusammenspiel der browserbasierten Anwendung AWARO mit dem Betriebssystem des Nutzers und steigert dadurch den Komfort bei der Nutzung. Beispiele hierfür sind direktes Bearbeiten und Versionieren von Dokumenten ohne manuelles Herunter- und Hochladen oder der Mehrfachdownload in einen lokalen Ordner ohne den Zwischenschritt eines ZIP-Archivs. Die App ist plattformübergreifend verfügbar (Windows, Mac) und mit allen Browsern kompatibel. Sie ersetzt die bisher genutzte Java-Applet Lösung, die in modernen Browsern nicht mehr unterstützt wird.Die Version 7.3 bietet jetzt Funktionalitäten, um mit der Formulartechnologie in Kombination mit Workflows einfacher und flexibler Prozesse wie zum Beispiel Mängel- oder Inbetriebnahmemanagement zu unterstützen. Auch kann der Anwender nun zu einzelnen Auswahlwerten eines Feldes (z. B. Geschosse oder Räume) Bilddaten hinterlegen. Auf denen kann zusätzlich eine grafische Verortung in Form der aus Kartenanwendungen bekannten Markierungen angegeben werden. Für Fälle, die eine verbindliche, fest vorgegebene Textform voraussetzen, kann der Anwender basierend auf der Auswahl eines Feldes Textfelder mit vordefinieren Textbausteinen belegen. Typische Einsatzfelder sind SiGeKo Protokolle, VOB Schriftverkehr etc.AWARO vernetzt alle am Bauprojekt Beteiligten wie Bauherr, Architekt, Fachplaner und ausführende Unternehmen über eine zentrale Kooperationsplattform, die die Anwender über Webbrowser ohne Softwareinstallation nutzen. So können die Nutzer überall auf die Informationen zugreifen, für die sie autorisiert sind. Durch Qualitätsvorgaben im Dokumentenmanagement und systematische Aufgabenverfolgung bietet AWARO optimale Voraussetzungen für die Projektsteuerung.Weitere Informationen siehe www.awaro.de



Bildinformation: Grafische Verortung