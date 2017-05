Pflegeleichte Talare

(fair-NEWS)

Die Vielfalt der Talare wird durch eine konsequente Pflege beibehalten. Je schonender man seinen Talar behandelt, desto länger wird man sich der Eleganz dieser liturgischen Kleidung erfreuen können. Ein Talar aus Wollmischgewebe oder Wolle sollte mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Es genügt für eine Reinigung jährlich zu sorgen. Das gilt auch dann, wenn der Talar keinerlei sichtbare Flecken oder Verschmutzungen zeigt. Am besten hängt man ihm nach dem Tragen nicht gleich in den Kleiderschrank, sondern lässt ihn eine gute Stunde lüften. Motten lieben nämlich nicht nur den Geschmack der Wollfaser, sondern auch den Körpergeruch. Je besser die Talare gelüftet werden, desto weniger werden die kostbaren Kleidungsstücke dann für die Mottenschar. Üble Gerüche oder andere Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Rauch kann man gut entfernen mit einem einfachen Trick. Ein Dampfbad in der Duschkabine sorgt für einen wohlriechenden Talar, der danach wieder adrett und ansehnlich ist.Weitere Informationen auf: www.wasmer.de Bei feuchtem Wetter und geringfügigen Knitterfalten im Talar genügt es, mit dem Dampfbügeleisen in knapp 10 Zentimeter Abstand über den Talar scheinbar zu gleiten. Sollte tatsächlich mal ein Bügelvorgang erforderlich sein, sollte das nur von der Innenseite her geschehen. Anders sind Flecken oder unerwünschte Glanzstellen die Folge. Gegen Motten empfiehlt sich generell ein guter Mottenschutz wie ihn die ätherischen Öle von Zedernholz bieten. Wer diese Tipps beherzigt sollte am Tragen des Talars für lange Zeit seine Freude haben und braucht sich nicht ständig um eine professionelle Reinigung sorgen. Also sollte man mit diesen Tipps problemlos zu einem kleidsamen Talar kommen, der langfristig Freude bereitet.



Bildinformation: Talare