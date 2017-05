Südtirol-Urlaub im Brixen Hotel Löwenhof

(fair-NEWS)

Unschlagbare Argumente für einen Besuch im Hotel in BrixenDas Hotel Löwenhof entzückt mit attraktiven Speisen, die vom internationalem Flair geprägt und um eine Südtiroler Note verfeinert sind. Im À-la-carte-Restaurant erwartet die Gäste ein perfekter Abend, der mit einem adäquaten Wein gekrönt wird. An dieser Stelle ein Tipp für alle Weinliebhaber. Die weißen Eisacktaler Weine überzeugen mit ihrem besonderen Geschmack. Wer also noch einen Wein nach der Ankunft genießen möchte, dem sei es gegönnt. Egal ob es um die Flexibilität beim Wein oder des Check-ins geht, die Mitarbeiter sowie das Programm richten sich nach den Gästen. Der Kunde ist im Löwenhof König und das schon seit dem ersten Tag.Entdeckungsreise rund um Brixen in Südtirol – 4 Sterne Hotel LöwenhofAuch die perfekte Lage der Anlage begeistert die Urlauber, denn sie ermöglicht eine schnelle und bequeme Erkundung der gesamten Region. An Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen mangelt es im Umkreis des Hotels nicht. In der Nähe befinden sich beispielsweise das Kloster Neustift, das älteste Kloster in Tirol und die Bischofsstadt Brixen, welche sich als kulturelle Stationen etabliert haben. Darüber hinaus bietet sich das Ausüben zahlreicher Aktivitäten an, wie Wandern, Bergwandern, Radfahren und Klettern. Das Eisacktal, der Europäische Radweg und die Dolomiten sind dahingehend die beliebten Spots. Besonders eindrucksvoll sind die Dolomiten, die eine einzigartige Kulisse formen. Weiß gefärbt im Winter beginnt dann die Freude an Wintersportarten, wie Skifahren, Snowboarden und Langlaufen.Eins mit der Natur – Camping in BrixenRaus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen. So gestaltet sich der Camping-Urlaub in Brixen. Die Gäste im Löwenhof sind nicht an Zeiten gebunden, sondern können ganz nach ihren Bedürfnissen und Wünschen agieren. Auf diese Weise ist eine tolle Zeit mit vielen Erlebnissen und interessanten Bekanntschaften sicher.Weitere Informationen sind zugänglich auf der Webseite des Hotels unter www.loewenhof.it