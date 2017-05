Der Seiserhof – 3 Sterne Superior Hotel an der Seiser Alm

(fair-NEWS)

Urlaub in den Dolomiten – abenteuerlich, aktiv, ausgeglichenFreie Vögel und Naturliebhaber aufgepasst, die größte Hochalm Europas, die Seiser Alm, hält einiges an Freizeitaktivitäten bereit. Egal ob die Besucher nach sportlichen Herausforderungen suchen oder sich nach milder Bewegung und Entspannung an der frischen Bergluft sehnen, die zahlreichen Möglichkeiten in dieser Region machen es möglich. Wandern, Radfahren, Klettern und Golfen sind beliebte Sportarten und können auf unterschiedlichen Niveaus genossen werden. Wer es ruhiger angehen möchte, packt einen Picknickkorb und lässt es sich in der Natur mit dem Blick auf den Schlern gutgehen. Der regionale Wein sollte dabei nicht fehlen!Das Seiser Alm Hotel umgeben von atemberaubender NaturSo vielseitig wie die Natur ist auch Südtirol in kultureller Hinsicht. Urlauber nehmen sehr gerne an den Festen in Seis teil und erleben die Traditionen und die Gastfreundschaft der Südtiroler hautnah. Das Land aus der Perspektive seiner Bewohner kennen zu lernen, gibt dem ganzen Urlaub einen besonderen Charme. Tipps für Sehenswürdigkeiten aus erster Hand sind natürlich Gold wert. Moderne Kunst und imposante historische Bauwerke sollten bei einem Kulturausflug ebenso Teil des Programms sein.Hotel in den Dolomiten mit Historie – Der SeiserhofWas zeichnet das Hotel Seiserhof aus? Auf dem Hochplateau mit Blick auf den Schlern profiliert sich der Seiserhof durch eine perfekte Lage inmitten einer märchenhaften Natur. Hinzukommen der erstklassige Service und die Kreationen des Küchenteams, die den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis machen. Den Tag können die Gäste entspannt in dem großen Hallenbad oder der Sauna ausklingen lassen und sich anschließend in ihre gemütlichen Zimmer zurückziehen.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Hotels unter www.seiserhof.com