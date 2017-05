(fair-NEWS)

Heilbronn, 24. Mai 2017Ein Jahresbericht blickt normalerweise auf Vergangenes zurück. Zahlen und Ereignisse aus dem Vorjahr werden aufgelistet und die Erreichung der gesteckten Ziele kontrolliert. Eine wichtige, manchmal auch nüchterne Angelegenheit.Der GGS-Jahresbericht ANNUAL 2016 bricht aus diesem Schema aus und blickt mutig in die Zukunft. So beschreibt der renommierte Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel in seinem Essay, welche Trends die nächsten Jahre prägen werden. Einen Ausblick auf zukünftige gesellschaftliche Veränderungen wagen die GGS-Mitarbeiter. Außerdem erklären die Mitglieder der GGS-Fakultät , welche Innovationen in Management und Recht anstehen und über welche Eigenschaften das Unternehmen der Zukunft verfügen sollte. In seinem Artikel "Wo Horizonte niemals enden" beschreibt Autor Andre Gärisch die Forschungswelt der <a href="https://www.ggs.de/">GGS</a> und den anspruchsvollen, aber bestens betreuten Weg zur Promotion.Selbstverständlich blickt der GGS-Jahresbericht aber auch auf das vergangene Jahr zurück und gewährt einen umfassenden Einblick in die Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2016.Link zur Online-Ausgabe:<a href="https://www.ggs.de/medien/ggs-annual/">https://www.ggs.de/medien/ggs-annual/</a><a href="https://www.yumpu.com/de/document/view/58513240/annual-2016">https://www.yumpu.com/de/document/view/58513240/annual-2016</a>



Bildinformation: GGS-Jahresbericht