Dokumente archivieren: DMS- Software für PC und als App

Aachen, im Mai 2017. Die DMS-Software "ecoDMS Archiv" ist ein Client-Server-System. Das Programm dient der datenbankgestützten Archivierung elektronischer Dokumente. Mit dieser Software können die Anwender papiergebundene und digitale Dokumente in einem zentralen Dokumentenarchiv scannen, archivieren, verwalten und wiederfinden. Ein faires Preis-Leistungsverhältnis, die Plattformunabhängigkeit, intuitive Benutzeroberflächen und eine einfache Bedienung sind wesentliche Merkmale dieser Archivierungssoftware. Mit einem Lizenzpreis von 69 Euro pro gleichzeitiger Verbindung gilt ecoDMS als besonders erschwingliche DMS-Software. Die Free4Three-Version von ecoDMS wird für Privatleute sogar kostenfrei angeboten.In Zeiten der Digitalisierung ist einer sofortiger Zugriff auf wichtige Informationen und Unterlagen gar nicht mehr wegzudenken. Das elektronische Archiv erhält damit einen immer höheren Stellenwert. Mit ecoDMS können alle Anforderungen an eine DMS-Software umgesetzt werden. Der Zugriff auf die Dokumente ist mit dieser Archivierungssoftware via PC, Webbrowser, Smartphone, Tablet und optional über eine API-Rest-Service-Schnittstelle möglich. Egal wo man ist: Mit ecoDMS hat man alle Dateien sofort griffbereit.Das Aachener Softwarenehmen, die ecoDMS GmbH legt mit dem gleichnamigen Archivsystem sowohl kleinen als auch großen Unternehmen ein optimales Dokumenten-Management-System in die Hand. Ein revisionskonformes Client-Server-System zum Scannen, Archivieren, Verwalten und Finden aller Dokumente an einem zentralen Speicherplatz. Intuitive Funktionen, Plugins für gängige E-Mailsysteme und Office-Anwendungen und flexible Einstellungsmöglichkeiten, machen den Einsatz von ecoDMS für jedermann möglich. Mit ecoDMS wird deutlich, dass DMS-Software durchaus günstig sein kann.In Sekundenschnelle werden Dokumente vom System erkannt, archiviert und zugeordnet. Die anschließende Dokumentensuche wird Dank der integrierten OCR-Volltexterkennung zum Kinderspiel. Das Finden von Dokumenten ist mit ecoDMS so einfach wie Googeln.Die clevere Kombination aus ausgereiften OpenSource-Komponenten, gepaart mit professionellen Eigenentwicklungen und einem völlig neuartigen und zeitgerechten Vertriebsmodell, hat auf dem Softwaremarkt völlig neue Wege in Sachen "Digitalisierung und Archivierung" eröffnet. Bei den zahlreichen Mitbewerbern im DMS-Sektor hebt sich ecoDMS mit diesem Modell deutlich ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand, sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen einen sensationell günstigen Lizenzpreis. Der Preis für das gesamte Archivsystem inklusive Volltexterkennung und jeglicher Office- und Mail-Plugins ist völlig einmalig. ecoDMS erfreut sich europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern.Auf der Internetseite <a href="https://www.ecodms.de/index.php/de/ecodms-archiv"> www.ecodms.de</a> ; können detaillierte Produktinformationen, Videos und Handbücher kostenfrei abgerufen werden. Auch die gesamte Software wird hier zum Gratis-Download angeboten. Für 30 Tage kann ecoDMS frei getestet werden. Wer sich für die Vollversion entscheidet, kann im ecoDMS-Onlineshop eine entsprechende Lizenz erwerben.



