Vom Forstbetrieb zum 5-Sterne Hotel

(fair-NEWS) LEOGANG/MÜNCHEN,23. MAI 2017. 400 Jahre Forsthofgut - Tradition, Naturverbundenheit und Moderne! Seit nun bereits vier Jahrhunderten existiert das geschichtsträchtige Anwesen am Fuße der Leoganger Steinberge. 1617 als Forsthof zur landwirtschaftlichen Nutzung der Wälder gebaut, entwickelte er sich ab 1980 unter Rosmarie und Rupert Schmuck zum kleinen und feinen Gästehaus mit zwei Doppelzimmern - die Geburtsstunde des heutigen Naturhotel Forsthofgut. Mit seinem traditionellen Stil, modernen alpenländischen Akzenten, dem einzigartigen waldSPA-Konzept, dem familienfreundlichen miniGUT und der ausgezeichneten "Grüne Haube"-Naturküche, ist das Hotel heute eines der besten Wellnesshotels in Österreich. Vom 14. bis 17. September 2017 feiert Familie Schmuck das Jubiläum zusammen mit ihren Gästen bei einer abwechslungsreichen Zeitreise von den Wurzeln bis zum heutigen Tag. "Nur wer sich seiner Vergangenheit bewusst ist, kann in der Gegenwart eine Zukunft schaffen", so lautet das Credo von Christoph Schmuck, Hotelier des Naturhotel Forsthofgut. In nur zwei Generationen verwandelten Rupert und sein Sohn Christoph Schmuck den Forsthof zu einem exklusiven Hotel mit 96 Zimmern. Mit zahlreichen Auszeichnungen geschmückt, empfängt es seine Gäste mit Natur- und Heimatverbundenheit in familiärer Atmosphäre. Anlässlich des 400-jährigen Jubiläums hat Familie Schmuck einen Chronisten beauftragt, das Geschehen der letzten Jahrhunderte rund um den Forsthof in Leogang zurück zu verfolgen. Diese Heimat-Chronik wird bei den Feierlichkeiten im Rahmen einer Ausstellung im Hotel vorgestellt.Am Jubiläumswochenende im September 2017 erleben die Gäste ein exklusives Programm mit der Hoteliersfamilie. Bei Wildtierfütterungen im eigenen Hirschgehege erzählt Christoph Schmuck über die Geschichte des Hauses, steht Rede und Antwort zur regionalen Küche im Gourmetrestaurant "echt. gut essen." und erzählt über den Kinderbauernhof miniGUT für die kleinen Hotelgäste. Gemeinsam mit dem Seniorchef Rupert Schmuck geht es beispielweise bei einer geselligen Wanderung zur Lindlalm. Hier verköstigt die Hüttenwirtin Resi ihre Gäste mit ihrem traditionell-bäuerlichen Almwuzler, dem besten "Eisenpfanderl"-Kaiserschmarrn der Region. Küchenchef Ingo Lugitsch zaubert im Hotel das passende Gala-Menü mit frischen Zutaten der regionalen Produzenten. Bei einer Führung im Leoganger Bergbauernmuseum informieren sich Interessierte über die Geschichte des Ortes. Gemeinsam mit den Schmucks erkunden sie den weitläufigen Grund des Forsthofguts und erfahren, wo was in der Vergangenheit seinen historischen Platz hatte. Entspannt wird anschließend in Europas erstem waldSPA(c) auf insgesamt 3.800 Quadratmetern, das seit Mai 2016 durch den Design-Neubau mit vertikalem Indoor-Wald, 40 Quadratmeter großer Altholz-Außensauna und der Felsendusche gespeist aus der hoteleigenen Quelle begeistert.Das Forsthofgut damals wie heute - Highlight des Wochenendes ist das Hoffest am 16. September auf dem benachbarten Mauthof mit seinen zwanzig Hektar großen Ländereien auf der Sonnenseite Leogangs. Der geschichtsträchtige Bauernhof wurde zur großen Freude von Familie Schmuck im Frühjahr des 400. Jubiläums erworben und wird, ebenso wie die Landwirtschaft direkt am Hotel, selbst bewirtschaftet. Hier wird die bäuerliche Geschichte der Hoteliers als neue Zeitreise weitergehen. "Es ist nicht nur die Liebe zur Heimat, die das Landleben auszeichnet. Es ist vor allem das Bewusstsein für das geerbte Wissen unserer Vorfahren. Dabei geht es vor allem darum, den landwirtschaftlichen Wurzeln treu zu bleiben und die Traditionen der Region liebevoll weiterzuführen. Wir freuen uns schon darauf, dieses schöne Stückchen Erde auf dem Hoffest erstmalig zu zeigen", so Christoph Schmuck. Anlässlich des 400-jährigen Bestehens bietet das Naturhotel Forsthofgut seinen Gästen während des Jubiläumswochenendes vom 14. bis 17. September 2017 eine exklusive Pauschale an. Enthalten sind drei Nächte im Naturzimmer Berglust, die Teilnahme am Jubiläums-Rahmenprogramm mit geführten Wanderungen, Ausstellung sowie dem Hoffest mit musikalischer Untermalung. Gäste erhalten die Pauschale zum Sonderpreis von 400 Euro und sparen damit 310 Euro pro Person.Nähere Informationen zum Hotel Forsthofgut gibt es telefonisch unter +43-(0)6583-8561 sowie auf www.forsthofgut.at. News, Bilder und Videos auf Facebook, Instagram, google+, Pinterest, YouTube und HolidayCheck.Bilder zum Download, Hintergrundinformationen und zusätzliche Pressetexte im Online Media-Center unter www.piroth-kommunikation.com oder auf Anfrage an media@piroth-kommunikation.com.



