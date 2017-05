Firstwaters bleibt Spitze

(fair-NEWS) Jedes Jahr veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin "Brand Eins" ein Themenheft über Unternehmensberater. Auch 2017 haben Kunden und Mitbewerber im Ranking der besten Consultants in Deutschland Firstwaters unter die Besten der Bankenbranche gewählt.



Immer im Mai präsentiert das Hamburger Wirtschaftsmagazin 'Brand Eins' ein Themenheft 'Unternehmensberatung'. In einer Befragung konnten Anfang 2017 über 6.000 Kunden und Beratungsunternehmen ihre Dienstleister und Konkurrenten bewerten. Seit 2014 landet Firstwaters kontinuierlich unter den Topadressen der Beratungen für Banken.



"Wir freuen uns riesig, dass uns Kunden und Mitbewerber als kompetenten Player wahrnehmen", so Marco Fäth, einer der Geschäftsführer von Firstwaters. "Jetzt heißt es: nicht nachlassen!"