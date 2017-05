Arbeitsplatz mit Flair

Pressemitteilung von GMC Global Management Consultants AG

Ein angenehmes Arbeitsklima ist wichtig für ein effektives arbeiten

(fair-NEWS) Die Gestaltung von Büros hat sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Von Einzelbüros über Großraumbüros, sowie die jeweilige Ausstattung. Die Büroeinrichtung muss inzwischen genau so flexibel sein, wie die Mitarbeiter.



Im Schnitt arbeitet jeder Arbeitnehmer 40 Stunden pro Woche in Deutschland. Hierin sind die unzähligen Überstunden, die wir im Laufe unserer Berufstätigkeit machen, nicht inbegriffen. Somit verbringt man den Großteil seiner Zeit am Arbeitsplatz. Laut einer Studie wirkt sich die Gestaltung des Arbeitsplatzes nachweislich auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit des Arbeitnehmers aus. Im Kampf um gute Arbeitnehmer stellt dies auch oftmals ein entscheidendes Kriterium dar. Bei der Einrichtung spielen sowohl das gesundheitliche Befinden als auch die Optik eine große Rolle. Inzwischen gibt es zahlreiche ergonomisch korrekte Stühle und höhenverstellbare Tische oder aber sogar Stehtische, die sehr gut für den Rücken sind.



Abgesehen von der richtigen Einrichtung, spielt auch die Größe des Büros eine wichtige Rolle sowie die Helligkeit und die Lage der Fenster. Die GMC Global Management Consultants AG bietet seinen Kunden anpassungsfähige Büros an, die auch an neue Mitarbeiter angepasst werden können. Es gibt Büroräume mit verschiedener Quadratmeterzahl und bestem Equipment. Für das Wohlbefinden im GMC Business Center sind die Büros mit großen Fensterfronten und hellen Büromöbeln ausgestattet. Denn Helligkeit steigert die Arbeitsmotivation, so Rieta de Soet.

Über GMC AG



GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

«Arbeitsplatz mit Flair»

Gubelstrasse 126300 ZugDeutschlandTelefon: 0041 41 560 77 00Rieta VanessaGMC Global Management Consultants AGGubelstrasse 126300 Zuginfo@gmc-consultants.ch0041 41 560 77 00Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung