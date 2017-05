WEISS JETZT AUCH MIT GLOBOID-ANTRIEB AM START

(fair-NEWS)

Erweiterung des TechnologiespektrumsWEISS ergänzt sein Produktportfolio durch Globoid-Antriebe. „Die Entscheidung für den zusätzlichen Antrieb entspringt unserem Selbstverständnis als weltweiter Solution Provider“, erläutert Uwe Weiss, Inhaber und CEO. „Unseren Kunden bieten wir in Zukunft eine 360-Grad-Kompetenz bei allen gängigen Automationslösungen und Antriebstechnologien. Ebenso in ihrer Verwendung in unterschiedlichen Märkten und Branchen“, so der CEO weiter.WEISS bietet seinen Kunden neben Einzelprodukten komplette Subsysteme bestehend aus unterschiedlichen Produkten und Technologien. Die bisher im Portfolio zu findenden Technologien reichen von der Elektro- und Servomechanik bis zum Direktantrieb. Diese Antriebsprinzipien setzt das Unternehmen bei vielfältigen Komponenten ein: von Basismaschinen wie Rundschalttischen oder dem Linearmontagesystem bis zu Handling-Einheiten wie Pick&Place, Achsen oder Dreheinheiten.One-Stop-Shop für alle AntriebssystemeDie Erweiterung des Technologiespektrums bringt klare Vorteile. Bei allen automationstechnischen Fragen und Problemstellungen will WEISS in Zukunft für seine Kunden zentrale Anlaufstelle sein. Im Sinne eines „One-Stop-Shops“ sollen Kunden aus unterschiedlichen Branchen aus einer Hand und mit umfassender Kompetenz in allen gängigen Antriebssystemen beraten und begleitet werden.Internationale Know-How-PartnerFür diese Globoid Technologieoffensive betrieb WEISS einen systematischen Wissens- und Kompetenzaufbau. Auf internationaler Ebene wurden Know-how-Partner identifiziert und zusammengeführt. Ein eigens eingerichtetes WEISS Globoid Competence Center fungiert als Wissensgenerator und -verteilplattform. Es stellt seine Ressourcen den weltweiten WEISS Niederlassungen für die lokale Marktbearbeitung gezielt zur Verfügung.Noch schnellere Anpassung an die Anforderungen vonKunden und BranchenMit dem Service und Support des WEISS Globoid Competence Center sind die WEISS Niederlassungen auf drei Kontinenten in der Lage sein, sich den Wünschen und Anforderungen ihrer Kunden noch effizienter anzupassen. Und zwar nicht nur in konstruktiver Hinsicht, sondern ebenso unter budgetären Bedingungen.Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Emerging Markets zu. Hier ist die Globoid Technologie traditionell sehr stark etabliert. Die Kunden sind an die Technologie gewöhnt, in vielen Projekten ist sie deshalb schlichtweg gesetzt. Auch deshalb, weil sie einfach zu bedienen ist.Eine Tür zu neuen Branchen und AnwendungenDarüber hinaus besitzt der Globoid Antrieb spezielle konstruktive Eigenschaften, die ihn für die Verwendung in besonderen Branchen und Anwendungsszenarien gerade prädestinieren. Überall dort, wo eine volumenintensive Massenproduktion, High-Speed-Dauerbetrieb und eine hohe Wiederholgenauigkeit gefragt ist. WEISS macht sich diese Tatsache zu Nutze, um neue Anwendungssegmente zu erschließen. Beispielsweise in der Verpackungsindustrie, der Elektronikbranche oder dem Pharma- und Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich (FMCG).



Bildinformation: Neu im WEISS-Programm: Der GS Rundschalttisch mit Globoidkurve ist für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.