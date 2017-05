Messe Frankfurt entscheidet sich für Khalil & Freunde. Fachmessen Techtextil und Texprocess werden künftig von Stuttgarter Agentur betreut.

(fair-NEWS)

Nach einem intensiven Pitch um die Betreuung der beiden internationalen Fachmessen Techtextil, Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe, und Texprocess, Leitmesse für die Verarbeitung von textilen und exiblen Materialien, hat sich die Messe Frankfurt Exhibition GmbH für die Strategie- und Design-Agentur Khalil & Freunde GmbH entschieden. Die in Stuttgart ansässige Agentur durchlief ein bundesweites Auswahlverfahren, in dessen Fokus die inhaltliche und kommunikative Weiterentwicklung der beiden erfolgreichen Messen stand.Auf Kundenseite waren Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies, Michael Jänecke, Director Brand Management Technical Textiles & Textile Processing, sowie Thimo Schwenzfeier, Leiter Marketingkommunikation Textiles & Textile Technologies, die Entscheider. Sie zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen der Agentur. „Uns hat neben der inhaltlichen Präsentation vor allem die Leitidee von Khalil & Freunde überzeugt, mit der wir die kommenden Jahre unsere beiden Messen noch progressiver positionieren und kommunizieren möchten. Textilen Themen wie Smart Fashion oder digital vernetzte Produktion gehört die Zukunft und das zielgruppengerecht aufzubereiten wird unsere gemeinsame Hauptaufgabe sein“, kommentiert Thimo Schwenzfeier die Entscheidung für Khalil & Freunde.Khalil & Freunde übernimmt ab sofort die Markenkommunikation der Messen Techtextil und Texprocess. Carina Wollwage, ppa., ist für die Etatdirektion und Projektleitung verantwortlich, die kreative Gesamtverantwortung übernehmen Tina Pöllmann und Volker Stegmaier, Dipl. Designer. Die strategische Beratung liegt in den Händen von Ihsan Khalil, MBA.



Bildinformation: Apparel Show auf der Frankfurter Messe / Messe Frankfurt