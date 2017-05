Neuer Webseitengang des Parkhotels Hannover

(fair-NEWS)

(NL/1610557708) Seit 112 Jahren steht im Behmerothsfeld 6 in Bilm schon die alte Jugendstilvilla, in welcher sich heute das Parkhotel Hannover befindet. Im Laufe der Jahre kam es zu vielen Erneuerungen und Veränderungen. Die wohl größte Umstellung im Jahr 2016 wird der neue Webseitengang des Parkhotels Hannover sein, welches künftig unter der Adresse "parkhotel-hannover.de" zu finden ist.Zentrale LageNur 15 Autominuten von Hannovers Innenstadt entfernt, befindet sich wohl eine der schönsten Möglichkeiten, um der Großstadt zu entfliehen. Sei es für Hochzeiten, Tagungen oder einfach um die Seele baumeln zu lassen: Das Parkhotel Hannover lädt mit seinen 45 Zimmern zum Verweilen ein.Online-BuchungenBuchungen werden hier auch noch klassisch telefonisch. Jedoch wurde bereits vor etwa zehn Jahren die Möglichkeit der Online-Buchung eingeführt. Dies ist gerade im Bereich der Geschäftsreise wichtig, da die Reisenden wissen müssen, ob freie Zimmer verfügbar sind oder ob sie sich anderweitig nach einer Übernachtungsmöglichkeit umsehen müssen.Die Funktion über das Internet zu buchen gibt den Interessenten gleichzeitig auch die Möglichkeit sich über das Angebot zu informieren. Die Webseite bietet einen weiten Einblick in die gesamten Räumlichkeiten, in welchen sich das Ambiente der 1904 erbauten Jugendstilvilla wiederspiegelt. Der Gast kann sich informieren, welche unterschiedlichen Zimmerkategorien zur Auswahl stehen und ob diese zum gewünschten Datum verfügbar sind.Hochzeiten und Tagungen im GrünenArbeiten und Tagen im Grünen? Im Parkhotel Hannover ist dies möglich. Es stehen vier verschiedene Tagungsräume zur Auswahl, ebenso ist es möglich <a href="https://parkhotel-hannover.de/tagungshotel">Tagungen</a> nach draußen, in den hoteleigenen Park, zu verlegen. Trotz der Nähe zu Hannovers Innenstadt befindet sich das Parkhotel in einer ländlichen Idylle. Diese Ruhe und Abgeschiedenheit, wie auch das besondere Mood Food Angebot, ermöglichen den Tagungsteilnehmern eine optimale Konzentration. Viele verschiedene Freizeitangebote bieten den perfekten Ausgleich zu der Tagung.Der hoteleigene Park empfiehlt sich jedoch nicht nur für Tagungen, sondern auch für <a href="https://parkhotel-hannover.de/feiern-und-geniessen">Hochzeiten</a>. Das Parkhotel in Bilm bietet mit seiner Jugendstilvilla aus dem Jahr 1904 ein ganz besonderes Ambiente. Sollte das Wetter an dem großen Tag nicht mitspielen, so ist von den Wintergärten und barocken Räumlichkeiten immer ein Ausblick auf den schönen Garten gewährt.Alles neu macht der MaiPünktlich nach der Erlebnisgastronomie " Weihnachtshaus", in der Vorweihnachtszeit des letzten Jahres, wurde mit umfangreichen Renovierungsarbeiten im Parkhotel Hannover begonnen. Innerhalb von vier Wochen wurde der gesamte Rezeptions- und Barbereich renoviert. Hierbei wurde Parkett aus dem Baujahr des Hauses gefunden, welches aufgearbeitet wurde und nun den Stil des Hauses unterstreicht. Im März begann schließlich ein weiterer Umbau: Im Untergeschoss des 112 Jahre alten Hauses wurde ein Spielkeller gebaut.Die größte Neuerung des Jahres folgt allerdings erst jetzt: Das Parkhotel Hannover, welches früher unter "parkhotel-bilm.de" zu erreichen war, finden Sie fortan unter "parkhotel-hannover.de".Interview mit Sylvia Hatesuer, Geschäftsführung des Parkhotels HannoverONMA: Seit wann bieten Sie die Funktion von Online-Buchungen an?Frau Hatesuer: Wir bieten seit zehn Jahren Online Buchungen über unsere eigene Webseite an.ONMA: Sind Sie einer der Vorreiter was das angeht?Frau Hatesuer: Ja, wir gehörten mit zu den Ersten, weil es uns wichtig war, nicht nur eine Abfragefunktion, sondern direkt eine Online-Buchungsfunktion auf unserer Seite anzubieten. Das ist besonders wichtig im Geschäftsreise-Bereich, da der Gast in dem Moment wo er ein Zimmer benötigt wissen muss, ob er z.B. noch an diesem Abend bei uns übernachten kann oder nicht.ONMA: Gibt es für den Gast bei der Online-Buchung etwas zu beachten?Frau Hatesuer: Viele Gäste nutzen die Online-Buchung und den Online-Buchungs-Button natürlich auch um sich zu informieren, ob überhaupt ein Zimmer frei ist oder in welchen Kategorien und zu welchen Preisen. Eine Online-Buchung wird auch nicht immer bis zum Ende durchgeführt, der Button wird oft auch zur Preisabfrage genutzt, da die Preise an den Tagen auch sehr unterschiedlich sind. Das ist aber auch in Ordnung so.ONMA: Sie nutzen die Online-Buchung jetzt schon seit knapp zehn Jahren. Konnten Sie seit der Umstellung Veränderungen in der Buchung wahrnehmen (z.B. in der Buchungsanzahl)?Frau Hatesuer: Davor hatten wir nur Buchungen per Fax und Telefon. Wir haben immer noch einen sehr hohen Anteil an Telefonbuchungen und E-Mail-Buchungen, aber die Online-Buchungen nehmen natürlich Jahr für Jahr zu. Früher hat fast nur der Geschäftsreisende klassisch über die Online-Plattform gebucht. Mittlerweile bucht eigentlich jeder Gast online.ONMA: Ist es für Sie einfacher, wenn der Gast online bucht?Frau Hatesuer: Da nimmt sich nichts. Natürlich ist es für den Gast schneller, aber die Beratung, z.B. zu verschiedenen Zimmerkategorien, fällt hier weg. Das muss dann die Homepage leisten, die dem Gast die einzelnen Vorteile zu den verschiedenen Zimmerkategorien aufzeigt. Da wir sehr gerne mit unseren Gästen kommunizieren, erhalten wir sehr gerne sowohl telefonische Buchungen als auch welche über das Internet. Ganz viel läuft natürlich auch international. Jemand der zur Messe oder zu anderen internationalen Veranstaltungen nach Hannover kommt oder der aus dem Ausland anreist, der bucht eigentlich online.ONMA: Ergeben sich für den Gast Vorteile, wenn er online bucht?Frau Hatesuer: Für den Gast ergeben sich online immer Vorteile, wenn er über unsere eigene Webseite bucht. Man kann uns auf ganz verschiedenen Portalen weltweit buchen. Wenn der Gast direkt über unsere Homepage bucht hat er immer den besten Preis.ONMA: Was zeichnet das Parkhotel Hannover als Veranstaltungsort für Hochzeiten und Tagungen aus?Frau Hatesuer: Wir sind eigentlich eine DER schönsten Hochzeitslocations hier in Hannover mit unserem wunderbaren hoteleigenen Park und mit dem Haus. Lokalisiert sind wir sind hier in einer alten Jugendstilvilla aus dem Jahr 1904, was natürlich ein gewisses Ambiente hat, wenn man beim Haus ankommt oder wenn man beim Haus vorfährt. Das zieht sich auch durch die gesamten Räumlichkeiten. In den verschiedenen Wintergärten kann gefeiert werden und von den barocken Räumlichkeiten hat man immer einen Ausblick auf den schönen Garten. Für Tagungen ist es natürlich ideal, weil wir sehr nah an den Autobahnen A2 und A7 liegen, sind also verkehrsgünstig sehr gut zu erreichen. Aus Hannovers Innenstadt ist es ein Katzensprung zu uns. In einer Viertelstunde sind Sie in Bilm und direkt auf dem Land in ländlicher Idylle. Es ist ruhig und etwas abgeschieden. Das bietet genug Ruhe und Konzentration zum Arbeiten. Mit dem hoteleigenen Park kann mit der Pinnwand auch nach draußen gegangen werden um dort im Park zu Tagen. Sie können abends ein BBQ machen, bosseln, Geocachen Gerade im Tagungsbereich bieten wir sehr viel Abwechslung.ONMA: Sie haben bis Ende Januar 2016 renoviert. Wann haben Sie damit begonnen und was haben Sie gemacht?Frau Hatesuer: Wir haben pünktlich nach unserer Erlebnisgastronomie in der Vorweihnachtszeit "Das Weihnachtshaus" begonnen. Wir schließen immer für die Betriebsferien über Weihnachten und Silvester und haben kurz vor Weihnachten angefangen, im Tresenbereich den alten Tresen wegzureißen und haben ungefähr vier Wochen lang den ganzen Rezeptions- und Barbereich renoviert. Dabei haben wir Parkett aus dem Jahr 1904 gefunden, also ganz altes Parkett aus dem Ursprung des Hauses, haben dieses aufarbeiten lassen und haben es sonst moderner, aber schon dem Stil des Hauses angepasst. Es ist sehr schön geworden und die Gäste lieben die neue Bar. Im März haben wir begonnen im Untergeschoss umzubauen. Wir haben einen Spielkeller im Untergeschoss gebaut mit einem Kicker, einem Billardtisch, einer Wii und einem Pokertisch.



