Kuba und Bolivien sollen Maduro Asyl anbieten

Der Kampf von Nicolas Maduro, dem autokratisch regierenden Präsidenten Venezuelas, gegen die erdrückende Parlamentsmehrheit wird bei weiteren Versuchen der Ende 2015 von Zweidritteln der Wahlbevölkerung abgewählten Chavistas, den überfälligen demokratischen Machtübergang weiterhin zu unterlaufen, unweigerlich zu bewaffneten Auseinandersetzungen auf der Straße führen, ist Carsten Mohr von der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC) überzeugt.Der jahrelange Raub von Staatseigentum durch die Führung und Kader der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) sei für die Menschen angesichts der verheerenden Versorgungslage nicht mehr erträglich. Die Atmosphäre lädt sich mit jedem weiteren Schritt auf, mit welchem der sich an die Macht klammernde Präsident nach immer wieder neuen Wegen sucht, die eigene, von der PSUV 1999 durchgesetzte Verfassung zu brechen – aktuell schlägt Maduro eine verfassungsgebende Versammlung vor, welche anstelle des gewählten Parlaments treten soll. Die täglichen Massendemonstrationen gegen den verhassten Präsidenten reißen nicht ab. Ein Überleben des Regimes sei Fantasie, so Mohr, ihr Ende nur eine Frage der Zeit: „Ein hoher Blutzoll muss ebenso vermieden werden wie eine spätere Diskriminierung leichtgläubiger PSUV-Wähler aus armen Bevölkerungsschichten.“Um einen Bürgerkrieg zu verhindern, empfiehlt der Venezuela-Kenner des BCC, dass „Diplomaten Zentral- und Südamerikas unverzüglich beginnen, eine inneramerikanische Doppelstrategie vorzubereiten“. Einerseits mögen Kuba und Bolivien Maduro und seinen Schergen Asyl anbieten, anderseits südamerikanische Truppen unter kolumbianischer Führung den Menschen zur Hilfe eilen, sollte die reiche PSUV-Nomenklatura, die angeeignetes Vermögen bereits außer Landes gebracht hat, den Schießbefehl ausgeben.Bereits heute marodieren bewaffnete Motorradgangs der Chavistas in den Städten und Vororten, um die Gegner der „Boliburguesia“, wie die Venezolaner die unter Hugo Chavez reich gewordenen bolivarischen Revolutionäre nennen, einzuschüchtern. Unter diesen sogenannten Collectivos sollen sich viertausend FARC-Rebellen befinden, welche am Friedensprozess in ihrer kolumbianischen Heimat nicht interessiert sind und sich stattdessen Maduro als Söldnern angeboten haben.„Die einst hehre boliviarische Revolution hat längst ihre Kinder gefressen“, erklärt der sozialdemokratische Korruptionsbekämpfer. Heute sei der Chavismo eine Mischung aus Vetternwirtschaft, organisiertem Verbrechen und national-reaktionären Elementen der medialen Gleichschaltung, verleumdender, die Gesellschaft spaltender Propaganda und polizeistaatlicher Willkür samt paramilitärischen Einheiten der PSUV und Todesschwadronen wie sie auch aus rechtsgerichteten Regimen bekannt seien.Dem von israelischen Anti-Terror-Spezialisten ausgebildetem kolumbianischem Militär traut der 54-Jährige zu, die venezolanische Armee zu beeindrucken und die bewaffneten Chavistas von Verbrechen an der eigenen Bevölkerung abzuhalten. Es wäre jedoch besser, Maduro und seine Umgebung gesichtswahrend ins Exil ziehen zu lassen, als sie verzweifelt zum Äußersten gehen zu lassen.



Bildinformation: Venezolanische Regierungsgegner protestieren in Berlin (Foto: D. Forneau)