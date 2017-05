Tolle neue Röcke für die Frühjahr-/Sommersaison 2017

(fair-NEWS)

Mit einer kleinen Anzahl neuer, schicker Röcke "Made in Germany" überzeugt der Online-Shop von Susanne Scharl aus München ab sofort in seinem Sortiment. Die neuen Röcke haben einfach alles: sie sind schick, unkompliziert, detailreich und passen zu den verschiedensten Anlässen. Dabei wirken sie allesamt feminin, verspielt und edel. Neben kräftigen Farben wie Blau oder Rot spielen auch Muster eine zentrale Rolle: insbesondere Blumendrucke, aber auch Pünktchen findet Frau bei den neu genähten Röcke. Alle Röcke liegen ausschließlich in schmeichelhafter Maxi-, Midi- oder Knielänge in A-Linie vor. Extravagante Spitzenborten sind exquisite Details, Gummismoks im Hüftbereich sorgen für optimale Passform. Materialtechnisch liegt Baumwolle als einzige Faserart bei den Sommerröcken vor, da sie nicht nur eine angenehm zu tragende Naturfaser darstellt, sondern auch einen schönen Fall der Röcke garantiert. Auch bei den Röcken gilt der Grundsatz, dass alle Röcke als Kleinserien in Deutschland gefertigt werden, um die inländische Mode-Produktion weiter voranzutreiben. Preislich beginnt ein edler Sommerrock aus dem Shop-Sortiment ab 65 Euro.Die neu erstellten Röcke überzeugen mit einzigartigem und individuellem Stil. Sie sind mindestens genauso schön wie das bisherige Sortiment, weil sie ebenfalls edle Details und hochwertige Stoffe vereinen. Aparte Raffungen im Hüftbereich zeichnen jeden einzelnen Rock aus. Dafür verfügen die Sommerröcke in A-Linie an den Beinen über schwingende Saumweite, die für hohe Bewegungsfreiheit sorgt. Kombiniert werden sollten Maxiröcke immer mit schmalen, in diesem Fall am besten mit einfarbigen Oberteilen. Hier kommen neben Jeansblusen und Jeanswesten insbesondere unifarbene Tops mit oder ohne Ärmel in Frage. Accessoires wie Sonnenbrillen, Schmuck und transparente Schals runden den neuen Look für die Frühjahr-/Sommersaison 2017 ab. Orientieren sollte sich die Kundin beim Kauf ihres neuen Rocks aus dem Online-Shop am besten an ihrer bisherigen Garderobe, um farblich passende Kombinationspartner zu erwerben. Der blaue Rock mit weißen Punkten ( www.susanne-scharl.de/Blauer-Rock-mit-weissen-Punkten-Ruesche-Spitze-knielang ) passt am besten zu weißen oder blauen Oberteilen. Beim Maxirock in Rot ( www.susanne-scharl.de/Roter-Maxirock-gebluemt-Gummismok-Blumen ) sind die Farben Rot, Schwarz oder Weiß erste Wahl. Beim dunkelblauen Maxirock ( www.susanne-scharl.de/Dunkelblauer-Maxirock-mit-Blumen ) sind die Kombinationspartner farblich eigentlich frei wählbar, mit Blautönen macht Frau hier aber garantiert nichts verkehrt.



Bildinformation: Copyright: Susanne Scharl