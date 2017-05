(fair-NEWS)

Die heißen Tage stehen vor der Tür, den Sommerurlaub haben die meisten Menschen schon gebucht und Spanien steht bei vielen wieder im Urlaubskalender, also ab an die Playa. „Ab an die Playa“ heißt auch die neue Single-CD von dem Stimmungsentertainer Christian Sommer.Christian Sommer läutet mit diesen Lied musikalisch die Sommer und Urlaubssaison ein und begleitet die Zuhörer zu einer duften und unbeschwerten Sommerparty nach Spanien an die Playa. Wer noch auf den kommenden Sommerurlaub warten muss, kann sich mit diesem Song den Urlaub bereits jetzt musikalisch nach Hause holen.Summerfeeling mit Partyspaß ist mit diesem Schlager garantiert.Die Musik zu diesem Partysong schrieb der bekannte Produzent Roland Häring. Den Text steuerte der Erfolgsproduzent und Texter Erich Öxler bei. Der Song erschien bereits im letzten Jahr auf dem Partyalbum „Auf die Liebe, auf das Leben“ von Christian Sommer.Ein stimmungsgeladenes Album mit 11 Songs - für jede tolle Party geeignet.Für diese Singleveröffentlichung 2017 gibt es nun einen völlig neuen Sunshinemix.Der „Ab an die Playa-Sommermix“ erscheint gerade richtig zum Anfang der Urlaubs und Sommerzeit - So schmeckt der Sommer!Bei vielen Live-Auftritten des Künstlers hat dieser Partyschlager den Publikumstest bereits bestanden.Label: HITMIX MusicVerlag : Streetlife- Studios / CoCo MelodyWeitere Infos gibt es im Internet unter www.christian-sommer.net Text und Online-Promotion: Sperbys Musikplantage



Bildinformation: Ab an die Playa , ein musikalischer Urlaubsgruß von Christian Sommer