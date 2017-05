Schmuck verkaufen beim SG Pfand und Leihhaus

(fair-NEWS)

<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/schmuck-ankauf-sg-pfand-und-leihhaus-oldenburg">Schmuck Ankauf Oldenburg - SG Pfand und Leihhaus</a>Wir haben derzeit einen sehr soliden Goldpreis. Das bedeutet für alle Kunden des SG Pfand und Leihhaus, sie erhalten wie gewohnt einen guten Ankaufspreis für ihr Gold.Doch was ist, wenn es sich bei den zu verkaufenden Gegenständen aus Gold um Schmuckstücke handelt? Zum Beispiel ein mit Diamanten besetzter Ring oder auch Markenschmuck von namenhaften Herstellern wie zum Beispiel Fope, Cartier, Bulgari oder Wellendorff?Dann richten wir uns nicht mehr nach dem Goldpreis sondern setzen hier einen ganz anderen Maßstab der weit über den regulären Tagespreis hinausgeht.Unsere erfahrenen Gutachter nehmen sich dafür die entsprechende Zeit, um ihr Schmuckstück aus Gold beziehungsweise ihren Goldschmuck genau zu prüfen und zu bewerten. Dabei legen unsere Experten größte Sorgfalt an den Tag und stehen ihnen jederzeit Rede und Antwort um was für eine Art Schmuck es sich genau handelt. Wir beraten sie vor jedem Verkauf ganz individuell.Bis zu 50,- Euro pro Gramm für Markenschmuck / LuxusschmuckSollten sie im Besitz von Markenschmuck sein, so verschwenden sie keine Zeit und vor allem kein Geld. Holen sie sich noch heute ihr Angebot. Denn im Unterschied zu den typischen Goldankäufern die auch Markenschmuck zu einem durchschnittlichen Goldpreis ankaufen, verstehen sich unsere Gutachter darin ihren Schmuck genausten zu bewerten. Für Marken- und auch Luxusschmuck zahlen wir ihnen bis zu 50,- Euro pro Gramm. Ohne versteckte Kosten oder Abzüge!Mit Markenschmuck / Luxusschmuck meinen wir Goldschmuck von bekannten Herstellern wie Bvlgari, Wellendorff, Cartier, Chopard, oder auch Piaget. Aber auch Handgefertigter Schmuck der mit Edelsteinen besetzt ist wie zum Beispiel mit Diamanten wird bei uns hoch vergütet beim Schmuckankauf. Hierbei spielt es keine Rolle in welcher Form der Diamant geschliffen wurde, ob Brillant,Baguette,Navette oder Princessschliff. Jeder einzelne Diamant wird auf seine Qualität geprüft und vergütet. Wichtig hierbei: Diamanten werden ab 0,25 ct berücksichtigt.Nun haben wir ihr Interesse geweckt und sie wüssten gerne was uns ihr Goldschmuck wert ist?Kein Problem. Schauen sie gerne zu unseren regulären Öffnungszeiten vorbei. Einer unserer erfahrenen Gutachter steht ihnen gerne zur Verfügung. Wenn sie eine zurückgezogene Abwicklung bevorzugen , vereinbaren sie gerne einen Termin mit uns. Die Bewertung und Taxierung ihrer ausgewählten Schmuckstücke findet dann in seperaten Räumlichkeiten statt.Sie können nicht zu uns kommen, hätten aber dennoch gerne eine Angebot?Auch hier stehen wir ihnen zur Seite. Vereinbaren sie ganz einfach via Telefon oder via Email einen Termin mit uns und einer unserer Experten kommt sie zu ihrem Wunschtermin besuchen. Kostenlos im Umkreis von 500km. Auch bei einem solchen Haustermin für den Schmuckankauf bzw. dem Luxusschmuck Ankauf wird mit der gleich Sorgfalt gearbeitet , wie auch im Ladengeschäft.<a href="http://oldenburg-leihhaus.de/kontakt">Sollten sie noch Fragen haben, zögern sie nicht uns zu kontaktieren.</a>



Bildinformation: Schmuck verkaufen beim SG Pfand und Leihhaus