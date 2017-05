Wellness fürs Wohlbefinden: Erstklassiges Wellnessangebot mit Ayurveda-Massagen traumhaft günstig

(fair-NEWS)

Im Wellnesshotel kann man die Seele baumeln lassen und neue Kräfte tanken:Ein Kurzurlaub eignet sich hervorragend, um dem stressigen Alltag zu entfliehen und zu entspannen. Und ein kurzer Ausflug in ein Wellnesshotel ist genau das Richtige, um die Lebenskraft wieder in Schwung zu bringen. Mit ausgiebigen Wellnessanwendungen kommt die Energie zurück. Wirksame Massagen entspannen und schaffen optimale Voraussetzungen für Wohlbefinden und Vitalität. Ein Peeling frischt den Körper auf und eine entsprechende Maske gibt der Haut die Feuchtigkeit zurück. Ein entsprechendes Wellnessprogramm, Saunagänge, ausgedehnte Spaziergänge und viel Ruhe machen uns wieder fit für den Alltag.Idyllische 3-Sterne-Wellnesspension Aphrodite im Lebuser Land:Die nur knapp 30 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze (Frankfurt/ Oder) entfernt liegende Pension Aphrodite gehört zu den besten Wellnesshotels Polens. Hier erwartet Urlauber eine ruhige Wohlfühloase im Grünen. Die Pension liegt idyllisch in absolut ruhiger Lage direkt am Ryczynek-See in der kleinen beschaulichen Ortschaft Osno Lubuskie im Lebuser Land. Die ganze Pension ist geschmackvoll eingerichtet für einen harmonischen Aufenthalt und bietet viel Komfort, Ruhe und Behaglichkeit. Gerade wenn man ein gestresster Stadt- und Büromensch ist, wird ein Wellnessurlaub inmitten von Wäldern und Seen in der noch sehr naturbelassenen Umgebung wahre Wunder wirken.Erstklassiges Wellnessangebot in der Pension Aphrodite exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlab.de:Erstklassige und günstige Wellnessangebote in der Aphrodite bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website an. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Zudem besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Für gesundheitsbewusste Menschen und Liebhaber der orientalischen Massagen wird ein spezielles Arrangement angeboten, um ihren Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden. Das perfekt abgestimmte Arrangement „Orient Spa“ enthält neben zwei Übernachtungen mit Vollpension eine Behandlung mit zwei ayurvedischen Massagen. Diese einzigartige Behandlung vereint die Wirkung von zwei Massagen: die ABHYANGA und die SHIRODHARA. Die äußerst wohltuende Ganzkörper-Öl-Massage Abhyanga dient der Tiefenentspannung, beseitigt Schmerzen, verbessert die Blutzirkulation, fördert eine gesunde Hautstruktur, beruhigt Hautreizungen, stärkt die körperliche Leistungsfähigkeit und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Die Shirodhara ist ein sehr wohltuender Stirnguss, der in fest definierten Bahnen und Rhythmen 20 bis 30 Minuten über die Stirn gelenkt wird. Dieser gleichmäßig fließende Öl-Strahl bewirkt so eine tiefe Entspannung, Beruhigung und Kräftigung für Sinne und Geist. Es stellt sich ein angenehmes Wohlbefinden ein, das zu einem Gefühl der inneren Ruhe führt.Das Arrangement „Orient Spa“ kostet ab 151,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Anreisetag) und ist auf Anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar. Wer seinen Wellnessurlaub in der Pension Aphrodite verbringen möchte, sollte unbedingt rechtzeitig buchen, denn die Pension ist sehr beliebt und wird erfahrungsgemäß stark nachgefragt.Weiterführender Link zum Angebot „Orient Spa“ und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/offer,21,orient-spa-2017-pension-afrodyta-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de