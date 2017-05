Ganz oben auf dem Speiseplan: Das Frühstück.

(fair-NEWS)

Zugegeben, morgens zählt in der Regel jede Minute, doch es gibt wirklich keinen Grund, das Frühstück komplett ausfallen zu lassen.Mehrere wissenschaftliche Studien belegen, dass es negative Folgen haben kann, wenn man nach einer langen Nacht mit leerem Magen in den Tag startet. Verzichten Kinder bereits in jungen Jahren auf das Frühstück, sind sie später beispielsweise anfälliger für Diabetes Typ 2, wie eine Studie der St. George"s University in London mit rund 4.000 Schulkindern belegt. Auch für Erwachsene kann es gesundheitliche Folgen haben, wenn sie das Frühstück ausfallen lassen: Wissenschaftler vermuten eine Überkompensation, die greift, wenn das Frühstück ausfällt. Dies bedeutet: Bei den beiden anderen Mahlzeiten wird dann umso mehr "zugeschlagen", um das entstandene Kaloriendefizit auszugleichen. Dabei wird der tägliche Kalorienbedarf schnell überschritten, da der Körper das Signal gibt, Depots für schlechte Zeiten anzulegen -denn er weiß nicht, wann es das nächste Mal etwas zu essen gibt!Wer sein Gewicht halten, oder reduzieren möchte, sollte aus diesem Grund unter gar keinen Umständen das <a href="www.morgengold.de/live/">Frühstück</a> vom Speiseplan streichen. Denn mit den richtigen Zutaten kann die Mahlzeit zusätzlich dafür sorgen, dass Heißhungerattacken ausbleiben. Daher raten Ernährungswissenschaftler, möglichst proteinreich zu frühstücken: Milchprodukte und Eier sollten ganz oben auf der Einkaufsliste stehen!Die frischen Brötchen für das stärkende Frühstück steht auf der Einkaufsliste bei den Morgengold Frühstücksdiensten. An sieben Tagen der Woche liefert der Frühstückservice ofenfrische Brötchen und Backwaren bis an die heimische Haustür.Die Auswahl der gewünschten Brötchen und Backwaren wird zeitsparend und bequem in dem Kundenportal der www.morgengold.de Frühstücksdienste erledigt. Mit wenigen Klicks ist das Frühstück somit bestens organisiert.Dass sich die gelieferten Backwaren und Brötchen bester Qualität erfreuen, ist der Zusammenarbeit ausschließlich ausgesuchter Bäckerei-Betrieben geschuldet, die häufig familienbetrieben mit handwerklichem Geschick die Brötchen und Backwaren herstellen.Ob das Frühstück wirklich die wichtigste der drei Hauptmahlzeiten ist, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist aber, dass es genug Energie liefern sollte, um die ersten Stunden des Tages gut zu meistern.Mit dem Frühstück wird, nach Meinung vieler Experten, der Grundstein für einen gelungenen Tagesablauf gelegt.



