Drei Elemente erneut mit Gold im CSR-Rating bewertet

Bochum, 26. Mai 2017.Corporate Social Responsibility (CSR), also ein Bekenntnis zu ethischer Verantwortung im eigenen geschäftlichen Handeln, wird von immer mehr Unternehmen für sich selbst reklamiert. Den Beweis, wie viel Ethik im eigenen Unternehmen steckt, treten aber nur wenige an. Anders die Bochumer Kommunikationsagentur Drei Elemente GmbH. Die Kreativen und Marketingprofis der Agentur lassen sich regelmäßig mit ihrer sozialen Verantwortung, ihren Geschäftsprinzipien und ihrem gesellschaftlichem Engagement begutachten und zertifizieren. Im jüngsten Rating der CSR-Experten von ecovadis, einer professionellen internationalen Expertengemeinschaft, wurde die Drei Elemente GmbH nun erneut mit Gold ausgezeichnet."Wir sind immer wieder sehr stolz auf diese Auszeichnung. Seit vielen Jahren engagieren wir uns ehrenamtlich für nationale Hilfsorganisationen und regionale Vereine, wir sind Mitglied im Global Compact Netzwerk der Vereinten Nationen, bekennen uns zu nachhaltiger Wirtschaft und moderner Führung und nehmen auch bevorzugt Aufträge aus dem sozialen, gesellschaftlichen und karitativen Bereich an", erklärt Dietmar Bramsel, Geschäftsführer der Drei Elemente GmbH das Engagement seiner Agentur. Als ehemaliger Sozialarbeiter kennt er die komplexen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und unternehmerischen Erfolg. "Beides ist vereinbar, kein Widerspruch. Effizienz und Gewinnstreben sind nicht per se unethisch, ebenso wenig ist per se jedes soziale Engagement gut und nachhaltig. Es gilt, beides sinnvoll und sinnstiftend miteinander zu verbinden", so Bramsel. Bei jeder unternehmerischen Entscheidung habe man aufs Neue die Wahl, eigene Maßstäbe des Handelns zu setzen.Mit dieser Philosophie und dem Wahlspruch "Sei ehrlich und fürchte niemanden" unterstützt die Drei Elemente GmbH auch ihre Auftraggeber auf dem Weg zu einer nachhaltigen und sozialen Marke - als Arbeitgeber oder als sozialverantwortliches Unternehmen. Wer ebenfalls eine solche Zertifizierung anstrebe oder als Unternehmen nach einer Positionierung suche, die auf Nachhaltigkeit setzt, sei bei Drei Elemente richtig. Aber: Ethik und Verantwortung müssten auch wirklich gelebt werden. Wer nur aus Marketinggründen auf CSR setze, könne nur verlieren, so Bramsel. "Was wir brauchen, ist mehr Wahrhaftigkeit - in der Wirtschaft und in der Unternehmenskommunikation", so sein Appell. Vor diesem Hintergrund sei er sehr stolz auf die neuerliche Auszeichnung durch ecovaidis und das eigene CSR-Siegel in Gold.Weitere Informationen über die Drei Elemente GmbH, die verschiedenen Leistungsbereiche der Bochumer Agentur und zum Thema gesellschaftliche Verantwortung gibt es unter www.drei-elemente.com



Bildinformation: Dietmar Bramsel ist Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Drei Elemente in Bochum (Bildquelle: Drei Elemente GmbH)