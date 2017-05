Mini-ITX Board mit AMD R-Serie SOC und HD 10000 Grafik !

(fair-NEWS)

- FP4 BGA für AMD Merlin Falcon SoC- 2x 260-pin 2400MHz DDR4 SO-DIMMs bis 64 GB- Triple Display via HDMI und DP++- AMD Radeon HD 10000 Grafik, 3. Gen.- 4k ( bis 4096x2160@24Hz ) Auflösung- Full size PCIe Mini, M.2 B und PCIe x8 slot- SATA 6Gb/s, USB, COM, dual PCIe GbE- HD Audio, TPM, digitale E/AsDas neue Mini-ITX Board, Modell gKINO-DMF, von COMP-MALL bietet Quad- oder Dual-Core AMD R-Serie SoCs, bis zu 64GB DDR4, Triple Display Support und 4K Grafik-Performance. Es läuft auch Linux 3.x oder Windows 7 / 8.1 auf der AMD R-Serie SoC mit AMD Radeon HD10000 Grafik. Das Modell gKINO-DMF wurde entwickelt, um in EGM / ETG, Jackpot und Digital Signage Anwendungen aber auch in der Kommunikationsinfrastruktur, im medizinischen Umfeld oder für Überwachungssysteme eingesetzt zu werden.Bei dem für industrielle- und multimedia-Anwendungen ausgelegten Motherboard im Mini-ITX Format stehen zur Wahl ein AMD RX-421BD on board SoC (quad-core 2.1GHz, 35W), oder AMD RX-216GD on board SoC (dual-core 1.6GHz, 15W). Unterstützt wird bis zu 64GB 2400MHz DDR4 RAM über Dual SODIMM Sockel, Dual GbE Ports und Dual SATA 6Gb/s Ports.Der AMD Radeon HD 10000 Grafik, 3. Gen. Grafik-Kern, unterstützt DX 12, HSA 2.0 UVD v6 decode für H.265 MPEG2/4, VC-1, MVC VCE v3.1 encode für H.254 VCE. Zur Ansteuerung von drei unabhängigen Monitoren besitzt das Board 2 x HDMI 1.4 (bis 4096x2160@24Hz) und 1 x DP++ (bis 3840x2160@60Hz) Schnittstellen.Über Erweiterungsmöglichkeiten durch Micro SD, PCIe x8, M.2 B key und einem Full size PCIe Mini Karten Steckplatz lassen sich zusätzliche Grafik- und I/O Karten einbinden oder über ein 3G Modul werden Fernwartungsaufgaben ermöglicht. Außerdem bietet ein TPM Chip grundlegende Sicherheitsfunktionen.Als industrieoptimierte Ein-/Ausgänge sind vorhanden : 2 PCIe GB Ethernet-Kanäle , zwei SATA-Ports 6 G/s mit 12/5V, M.2 SSD Port (Key B), 2x HDMI, D++, 5x USB 2.0, 4x USB 3.0, 6x COM, HD-Audio 5.1 und 8 bit digitale E/A‘s. Ein Watchdogtimer für automatischen Neustart ist integriert.Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0°C bis 60°C. Als Versorgungsspannung genügen 12 VDC.Weitere Informationen finden Sie unter www.comp-mall.de/datenblatt/201705_gKINO-DMF-R10.pdf Durch das kundenspezifische Individualisierungs-Konzept von COMP-MALL lassen sich auch bei kleinen Stückzahlen Einsparungen erzielen. COMP-MALL bietet für das Modell gKINO-DMF technische Anpassungen, Imageverwaltung, Direktlieferungen, Langzeitverfügbarkeit und das Vorhaltungs-/Abruflager zu übernehmen sowie das Betriebssystem zu erstellen und externe Peripherie einzubinden.COMP-MALL bietet weitere Industrie Motherboards unter www.comp-mall.de/Industrie-Motherboards.html



Bildinformation: Modell gKINO-DMF