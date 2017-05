Der Jesacherhof – Naturnähe im Hotel Defereggental

(fair-NEWS)

Urlaub im Hotel OsttirolDas 4-Sterne-Alpin-Hotel Jesacherhof liegt im wunderschönen Defereggental in Tirol. Hier kann man eine der schönsten Seiten Österreichs kennenlernen. In farbenfroher Natur kann man Alltagsgedanken beiseiteschieben und das eigene Wohlbefinden steigern. Die hochwertig ausgestatteten Zimmer und Suiten helfen Urlaubern dabei. Seit dem Jahr 1972 ist der Jesacherhof in Familienbesitz und mit Leidenschaft und Hilfsbereitschaft für seine Gäste da.Das Sporthotel Österreich bringt BewegungFür Aktivurlauber ist das Hotel Jesacherhof genau der richtige Ort. Die sportlichen Möglichkeiten sind vielfältig und abwechslungsreich. Im Sommer ist das Wandern eine beliebte Aktivität für Menschen in Österreich. Weit ausgebaute Wanderwege führen bis hoch hinauf in die Berge. Die Anstrengungen lohnen sich, der Ausblick ist fantastisch. Neben dem Wandern stehen noch viele weitere sportliche Betätigungen bereit: Klettern, Mountainbiken, Fliegenfischen, Nordic Walking, Golf, Rafting und Tennis. Wenn im Winter Schnee liegt, sind viele Gäste auf Skiern unterwegs. Neben dem Ski- und Snowboardfahren sind auch Biathlon und Rodeln sehr begehrt. Damit der Familienurlaub für alle Spaß macht, bietet der Jesacherhof eine Kinderbetreuung und ein Jugendprogramm.Erholung im Wellnesshotel TirolWellness ist im Jesacherhof besonders wichtig. Auf insgesamt 2.000 Quadratmetern Fläche können sich Gäste entspannen. Im Ruhepool oder Familienpool kann man das Wasser auf der Haut spüren, in der Saunawelt warten unter anderem die finnische Sauna, die Bio-Stubensauna, das Sole-Dampfbad und vieles mehr. Für alle Vorlieben ist gesorgt. Anschließend steht ein leckeres abendliches Gourmet-Menü parat. Schon das Frühstück mit seinen frischen und gesunden Köstlichkeiten bietet einen optimalen Start in den Tag. Höchste Qualität ist das wichtigste Kriterium in der Küche des Jesacherhofs.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.jesacherhof.at