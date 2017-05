Fürth: Verkaufsstart beim P&P-Wohnprojekt "Sonnenlogen 2"

(fair-NEWS) Bereits im vergangenen Jahr wurden innerhalb weniger Wochen die 28 Mikro-Apartments sowie einen Großteil der 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen des ersten Bauabschnitts im Fürther Wohnprojekt "Sonnenlogen" verkauft. Jetzt startet der Projektentwickler P&P die Vermarktung des weiteren Bauabschnitts. Die "Sonnenlogen" entstehen auf dem rund drei Hektar großen ehemaligen Tucher-Areal an der Schwabacher Straße in Fürth. Im Jahr 2015 hatte die P&P Gruppe das Grundstück in direkter Nachbarschaft zum Wiesengrund erworben. Die Mikrolage überzeugt durch die sehr gute Infrastruktur und die unmittelbare Nähe zur Fürther Innenstadt. Die lichtdurchfluteten Wohnungen verfügen größtenteils über Balkone bzw. Terrassen, die auf den ruhigen, begrünten Innenhof ausgerichtet sind. Die zum Projekt gehörende Tiefgarage bietet Stellplätze für sämtliche Wohnungen. "Die "Sonnenlogen" bieten eine nahezu perfekte Symbiose aus Naherholung und Urbanität", erklärt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe. Zudem sei der ausgewogene Mix moderner Wohnformen attraktiv sowohl für Selbstnutzer als auch für private Investoren. Jedes Mikro-Apartment ist voll möbliert mit Bett, Wohnmöbeln und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile. Die 2-Zimmer-Wohnungen können optional mit Einbauküchen ausgestattet werden, die größeren Wohnungen werden unmöbliert zur individuellen Gestaltung und Einrichtung angeboten. Aufgrund der bereits jetzt großen Nachfrage erwartet P&P-Chef Michael Peter "einen schnellen Verkauf der Wohneinheiten" auch in den "Sonnenlogen 2". Die beiden Musterwohnungen der an der Schwabacher Straße 134 in Fürth stehen an Sonntagen zwischen 13 und 16 Uhr für Interessenten zur Besichtigung offen.