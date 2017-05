Gastlichkeit mit Tradition im Hotel Schenna

(fair-NEWS)

Das Schenna Hotel mit HerzDas Hotel-Restaurant Schennerhof liegt im beschaulichen Schenna in Südtirol. In dem familiengeführten Hotel hat jedes Familienmitglied eine Aufgabe, der mit Leidenschaft nachgegangen wird. Das Haus und die Zimmer sind elegant eingerichtet, sodass sich Besucher zu jeder Zeit wohlfühlen. Die Anreise mit dem Auto oder Motorrad stellt kein Problem dar, denn über 45 Stellplätze sind vorhanden. Seit den 70er Jahren ist der Schennerhof für seine Gäste da und viele Freundschaften wurden in seinen Mauern geschlossen. Die Zimmerauswahl ist riesig und für jeden Urlauber ist das richtige dabei. Die Zimmer sind gemütlich und liebevoll eingerichtet.Aktiv im Urlaub in SchennaZahlreiche Aktivitäten warten auf Urlauber in Schenna. Im Winter tut ein Spaziergang durch die verschneite Landschaft gut. Skifahren und Rodeln stehen im Skigebiet Meran 2000 auf dem Plan. Auch eine Besichtigung des Meraner Weihnachtsmarktes bringt viel Freude. Wem es im Winter draußen zu kalt ist, kann in den Thermen von Meran ein paar Bahnen im Schwimmbecken ziehen. Besonders im Sommer freuen sich Wanderer die schönen Berge zu besteigen, um vom Gipfel einen grandiosen Blick über die Täler zu haben. Das unmittelbar angrenzende Wandergebiet umfasst mehrere hundert Kilometer markierte Wanderwege. Dabei erleichtern Seilbahnen und Sessellifte bei Bedarf den Aufstieg.Genuss im Hotel SchennaDer Schennerhof ist eine wahre Wohlfühloase. Für umfassende Entspannung bietet das Hotel ein Hallenbad, ein beheiztes Freischwimmbad, einen Whirlpool und eine Saunaanlage. Die Saunaanlage umfasst eine finnische Sauna und Infrarot-Liegen. Die Terrasse und Liegewiese eignen sich hervorragend, um einige Stunden Sonne zu tanken. Für Gäste, die auch im Urlaub nicht auf Fitness verzichten möchten, steht ein Fitness- und Cardioraum bereit. Die Auswahl im Schennerhof ist groß, der Erholungsfaktor ist es ebenso.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.schennerhof.com