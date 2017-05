Ein unvergesslicher Aufenthalt im Wellnesshotel

(fair-NEWS)

Das Luxushotel Südtirol mit bester AussichtWer nach einem großartigen Hotel in Südtirol sucht, ist mit den Hotels von Belvita bestens beraten. Die Hotels bieten viel Luxus und liegen inmitten der Naturlandschaften Südtirols, so dass Besucher einen Panoramablick über die zauberhaften Bergwelten genießen können. Der hohe Qualitätsanspruch des Hotels sorgt dafür, dass sich Gäste mehr als nur wohlfühlen und den Urlaub in Südtirol in bester Erinnerung behalten werden.Das Wellnesshotel Südtirol bietet Urlaubern noch einiges mehrWer auf der Suche nach vielen Freizeitaktivitäten sucht, muss nicht lange auf die Suche gehen. Die Region Südtirol bietet passende Freizeitbeschäftigungen für jeden Urlaubstyp an. So können Gäste die Natur erkunden und auf Gipfelbesteigung gehen. Wer es etwas gemütlicher mag, kann zudem die vielseitigen Wanderwege jeden Schwierigkeitsgrades entlang schlendern. Dabei trifft man auch auf viele Sehenswürdigkeiten aus der Geschichte der Region, wie Burgen und Kirchen. Auch Kulturliebhaber haben daher viel Freude beim Entdecken der Region. Sportlich Aktive können sich zudem auf unterschiedlichen Mountainbike-Routen an ihre Grenzen bringen oder im Winter zahlreiche Wintersportangebote ausprobieren.Fantastische Möglichkeiten im WellnesshotelDie Hotels von Belvita haben mindestens 4 Sterne S und 5 Sterne und bieten Gästen daher einen luxuriösen Urlaub, in dem sie den Alltagsstress vergessen können. Verschiedene Beauty-und Fitnessangebote sorgen hier für die nötige Entspannung. Außerdem haben die Hotels eine besonders kreative und traditionelle Küche, die Urlaubern regelmäßig das Wasser im Mund zusammenfließen lässt. Dafür sorgen frische Zutaten aus der Region sowie ihre sorgfältige und schonende Zubereitung.Wer mehr über die Belvita Hotels erfahren möchte, kann sich auf der Website https://www.belvita.it informieren.