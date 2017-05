Das Schenna Resort – Ein unvergesslicher Urlaub in Schenna

(fair-NEWS)

Ein Schenna Hotel zum TräumenDie drei Hotels des Schenna Resort liegen mitten in den wunderbaren Naturlandschaften Südtirols. Mit ihren unterschiedlichen Angeboten sind sie perfekt auf jeden Gast zugeschnitten und ermöglichen so einen Traumurlaub, der Körper und Geist erholen lässt. Die inspirierende Naturlandschaft bietet Urlaubern traumhafte Augenblicke zum Wohlfühlen.Das Hotel Schenna liegt in einer aktiven UmgebungEgal, welche Art von Urlaub man bevorzugt, die Hotels sind so gelegen, dass man die Landschaften Südtirols perfekt ausnutzen und viele Freizeitangebote direkt vor der Haustüre hat. Sportler können zum Beispiel eine Mountainbike-Tour in der spannenden Region unternehmen, doch auch Wanderfreunde können die Umgebung gemütlich und entspannt für sich entdecken. Die Wanderwege haben unterschiedliche Schwierigkeitsgerade für jeden. Beim Wandern kann man zudem mehrere Kulturschätze aus der Region entdecken, unter ihnen befinden sich urige Klöster, gewaltige Burgen und spannende Kirchen. Im Winter kann man außerdem zahlreiche Wintersportangebote wahrnehmen, so dass der Traumurlaub in jeder Jahreszeit gelingt.Ein Urlaub in Schenna bleibt in ErinnerungDie Hotels des Schenna Resorts bieten Gästen Luxus auf hohem Niveau, alle Häuser haben mindestens 4 Sterne. Neben einer großen Saunalandschaft bieten die Hotels außerdem entspannende Massagen und spezielle Beautybehandlungen an. Wer es gerne sportlich hat, kommt im Panorama Fitnessraum voll auf seine Kosten. Zu jeder Tageszeit können sich die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Insbesondere das große Weinangebot erfreut sich großer Beliebtheit, der Wein kommt aus der direkten Umgebung, wo der Anbau eine lange Tradition hat.Wer mehr über das Schenna Resort erfahren möchte, kann sich auf der Website www.schennaresort.com informieren