Annegret Winzer geht eigene Wege

Annegret Winzer (43) geht eigene Wege und macht sich mit einer eigenen Beratung für Unternehmenskommunikation selbstständig. Winzer war in den vergangenen neun Jahren bei Kohl PR & Partner beschäftigt, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. Insgesamt blickt sie auf rund 20 Jahre Kommunikationserfahrung zurück, in denen sie vor allem Unternehmen und Verbände aus den Branchen FMCG und Handel, Agrochemie, Food und Beverage, Pharma und Gesundheit beriet. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte in den Bereichen der strategischen Beratung, des Issue- und Stakeholder Managements und der Krisenkommunikation wird Annegret Winzer in Zukunft als selbstständige Beraterin anbieten. Mehr Informationen unter www.w-communications.de

w communications wurde von Annegret Winzer gegründet. Sie ist Kommunikationsberaterin aus Überzeugung. 20 Jahre Kommunikationserfahrung, ein breites Netzwerk an PR-Experten und viel Spaß an strategischer Kommunikation bringt sie in ihre Arbeit ein.

Zunächst sammelte Annegret Winzer journalistische Erfahrungen, dann startete sie als Texterin in der Kommunikationsberatung. Es folgten Stationen in verschiedenen Kommunikationsagenturen in Bonn, Frankfurt und Berlin. Zu ihren Kunden zählten nationale und internationale Unternehmen, Verbände und Organisationen sowie Ministerien. Sie arbeitete u.a. für Kunden aus den Branchen FMCG und Handel, Agrochemie, Food und Beverage, Pharma und Gesundheit. Sie ist Mitglied des Arbeitskreises Krisenkommunikation der DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft).

Annegret Winzer hat einen Magister Artium Abschluss in Geschichtswissenschaften, deutscher Literatur und Rechtswissenschaften.

