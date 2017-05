Co:nzept - Marburger Konzentrationstraining (MKT): Angebote für Hagen und den Märkischen Kreis

(fair-NEWS)

Co:nzept - Marburger Konzentrationstraining (MKT) ist ein Angebot für Eltern von ADHS betroffenen Kindern und Jugendlichen und wird von unserer erfahrenen Trainerin in diesem Bereich angeboten. In Einzeltrainings und Sonderfällen aber auch für Erwachsene.Das Marburger Konzentrationstraining wird derzeit von vielen Krankenversicherungen gefördert und findet in Kleingruppen oder privaten Einzeltrainings statt. für Kinder und Jugendliche mit Konzentrationsstörungen & Lernblockaden.Zur Studie:Das Marburger Kon­zen­tra­tions­trai­ning erzielt bereits seit weit über 10 Jahren erstaunliche Erfolge bei Kindern mit ADS bzw. ADHS. Eine besondere Eigenschaft des MKT ist der ganzheitliche Ansatz, durch den das Training nicht nur für Kinder mit ADS/ADHS hilfreich ist sondern eigentlich jedem Kind einen Nutzen bringt. Das Training zielt auf die freiwillige Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Kindern ab.Ziele beim MKT sind:• Training der Selbststeuerung• vernünftiger Umgang mit Fehlern• Verbesserung der Leistungs­bereit­schaft• Zutrauen in eigenes Können• Stärkung der Eltern• Verbesserung der Interaktion zwischen Eltern und KindThemen des MARBURGER KONZENTRATIONSTRAINING (MKT):• Eigene Sinne• Motivation• Entspannung• Steigerung der Konzentration• Einhaltung von Regeln• Erstellung eigener LernstrukturZielgruppe:• Schülerinnen und Schüler die trotz Hintergrundwissen schlechte Schulnoten schreiben• Schüler und Schülerinnen die Probleme bei den Hausaufgaben haben.• Schülerinnen und Schüler die schon etliche Schuljahre hinter sich haben• Schülerinnen und Schüler, die ungünstiges Arbeitsverhalten entwickelt haben• Schülerinnen und Schüler, denen die Motivation für die Schule verloren geht• Das MKT-J wurde konzipiert für Jugendliche von der siebten bis zur zehnten KlasseDas MKT beruht auf der Methode der verbalen Selbstinstruktion, die der kognitiven Verhaltenstherapie entstammt. Die Kinder lernen dabei, eine Aufgabe in einzelnen Schritten abzuarbeiten, die sie während der Ausführung zunächst laut mitsprechen. Das laute Mitsprechen wird dann schrittweise in inneres Sprechen umgewandelt. Neben dem Lob bekommt das Kind für jeden Erfolg Punkte, die sich später in kleinere oder größere Preise umwandeln lassen. Beide Belohnungssysteme dienen der positiven Verstärkung, wodurch das Kind das erwünschte Verhalten als richtig und angenehm erlebt. Die Aufgaben im Training sind kindgerecht spielerisch angelegt und fördern die Feinmotorik und das strukturierte Denken.Beim MKT wird großer Wert auf eine begleitende Elternarbeit gelegt. Die Eltern sollen in den Trainingsprozeß eingebunden werden und auch über die Schwierigkeiten von Kindern mit Auf­merk­sam­keits­stö­rungen informiert werden. Die Eltern sehen, welche Übungen im Training durchgeführt werden und erhalten auch die Möglichkeit, untereinander Erfahrungen auszutauschen.In meinen Trainingsräumen in Lüdenscheid/ Märkischer Kreis ist das Training auf 6 Trainingseinheiten a 75 Minuten ausgelegt.Zusätzlich erhalten die Eltern Aufklärung zum Thema Konzentrationsfähigkeit und Tipps und Tricks zur gezielten Förderung der Konzentration zu Hause z.B. bei den Hausaufgaben oder welche Alltagsspiele/Aktivitäten die Konzentration fördern.Ein Kurs umfasst 6 Trainingseinheiten à 75 Minuten in Kleingruppen. Einzeltraining auf Anfrage. Die Kosten für das gesamte Training betragen 110,00 Euro inkl. Trainingsmaterial. Preise für Einzeltraining abweichend.Kontakt zur Trainerin:Termine können Sie als Eltern vereinbaren unter:MKT Trainerin Sophia LauszatEmail: sophia.lauszat@web.de58511 Lüdenscheid



Bildinformation: Co:nzept - Marburger Konzentrationstraining (MKT): Angebote für Hagen und den Märkischen Kreis