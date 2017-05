Gewahrsein, Mitgefühl und Weisheit: "Joy of Living"- Retreat mit Meditationsmeister Yongey Mingyur Rinpoche

(fair-NEWS)

Nürnberg, 29. Mai 2017 - Vom 3.-9. Juli 2017 lädt die Tergar Meditationsgemeinschaft e.V. zu dem Seminar "Gewahrsein, Mitgefühl und Weisheit" in Winterberg im Dorint Hotel ein. Unter der direkten Anleitung von Yongey Mingyur Rinpoche, haben Teilnehmende die seltene Gelegenheit, "Joy of Living"-Belehrungen zu praktizieren. Der tibetisch-buddhistische Meditationsmeister Mingyur Rinpoche wird sowohl praktische Empfehlungen geben, wie man Meditation zur Kultivierung von Gewahrsein, Mitgefühl und Weisheit nutzt, als auch Kernpunkte der Meditationspraxis beleuchten."Joy of Living" ist einsäkularer Pfad der Meditationspraxis, der von Yongey Mingyur Rinpoche geschaffen wurde. Obgleich in den buddhistischen Lehren Tibets verwurzelt, sind diese Übungen ihrer Natur nach nicht religiös. Sie arbeiten mit grundlegenden Funktionen des Geistes, wie dem achtsamen Gewahrsein und dem Impuls, sich zum Glück hin und weg vom Leiden zu bewegen. Neben sechs bis acht Stunden täglicher Meditation finden im Rahmen des Retreats Belehrungen von Mingyur Rinpoche sowie Schweigezeiten, Erfahrungsaustausch und Übungen zu Achtsamkeitsyoga statt. Die Retreat-Teilnehmenden haben sowohl die Gelegenheit, tiefgehende Unterweisungen zur Meditationspraxis von Mingyur Rinpoche zu erhalten, als auch ihr Verständnis von Meditation zu vertiefen. Yongey Mingyur Rinpoche lehrt in verschiedenen Zentren auf der ganzen Welt. Seine tiefgründigen, dennoch leicht zugänglichen Vorträge und sein spielerischer Sinn für Humor begeistern zahlreiche Praktizierende auf der ganzen Welt. Sein erstes Buch "Buddha und die Wissenschaft vom Glück" (The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness) debütierte auf der Bestseller Liste der New York Times und ist in 20 Sprachen übersetzt.Das einwöchige Retreat findet im Dorint Hotel & Sportresort in Winterberg im Sauerland statt und steht ganz im Zeichen von innerer Ruhe und gemeinsamer Praxis. Die Teilnahmegebühren beinhalten den Zutritt zu allen Vorträgen und Übungen. Alle Unterweisungen, angeleitete Meditationen und Gespräche werden auf englisch geführt. Es werden zusätzlich Übersetzungen ins Deutsche, Französische und Spanische angeboten. Weitere Informationen zum Retreat unter: <a href="https://deutsch.tergar.org/veranstaltungen/jol_sommerretreat_2017/"> https://deutsch.tergar.org/veranstaltungen/jol_sommerretreat_2017/ </a>