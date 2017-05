Sind das Holzmöbel?

Sonnengewärmte Oberflächen, das angenehme Gefühl von leicht verwittertem Holz bei Berührung, die Optik eines natürlichen Holzmöbels. In den neuen Adirondack Sesseln von Casa Bruno mit 'natural finish' vereint sich auf perfekte Weise die Schönheit von Holzmöbeln mit den unschlagbaren Vorteilen von Polyholz (Polywood): es gibt buchstäblich keinen Erhaltungsaufwand.Nur abwischen und geniessenAlle Gartenmöbel aus Polywood von Casa Bruno haben diese Vorteile, sie trotzen jeder Witterung, können das ganze Jahr lang draussen stehen, behalten die Farbe. Niemals muss man streichen, abschmirgeln oder abschleifen. Lockt nach längerer Zeit die Sonne in den Garten oder auf die Terrasse reicht es, die Polywoodmöbel einfach nur kurz abzuwischen und schon kann man sich hineinsetzen und geniessen.Naturlook in 2 FarbenDie 2 neuen Farben im 'natural' look - seashell und antik mahagoni - ergänzen die bisher schon lieferbare Farbpalette auf verblüffende Weise, die Oberfläche sieht nicht nur aus wie Holz, sie fühlt sich auch so an! Es ist kaum zu glauben, dass es sich nicht um Holzmöbel handelt.Im Showroom von Casa Bruno auf Mallorca kann man sich persönlich von der Qualität und der verblüffenden Optik und Haptik der <a href="www.casabruno.com/american-homedecor/Casa-Bruno-BG-Poly-wood-Classic-Adirondack-Chair-aus-Kunststoff-in-Holzoptik-fuer-Terrasse-Garten-Veranda-outdoors">Adirondacksessel</a> überzeugen, passende Beistelltische gibt es ebenfalls dazu. Natürlich können alle Polywoodmöbel wie immer auch bequem im onlineshop bestellt werden www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 70 Ventilatoren in der Ausstellung und weit mehr als 1000 Variationen am Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil - das sympathische Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.Kunden sind Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.Webseite und Onlineshop:Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quellink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.