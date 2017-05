Effektiver Hitzeschutz im Dachgeschoss

(fair-NEWS) Hamburg, Mai 2017. Im Hochsommer kann es in einer Dachwohnung schon mal unangenehm heiß werden. Denn auch sehr gut gedämmte, moderne Dachfenster halten zwar deutlich mehr Wärme ab als alte Modelle, können aber den Einfall der energiereichen Sonnenstrahlen durch die Scheiben nicht vollkommen stoppen. Deshalb ist es wichtig, sich zusätzlich vor einem Aufheizen der Dachwohnung zu schützen.

Für Velux Dachfenster stehen dafür drei unterschiedliche Lösungen zur Verfügung: Rollladen und Hitzeschutz-Markise, die die Sonnenstrahlen schon vor dem Auftreffen auf die Scheibe stoppen, sowie die elektrochrome Verglasung.

Der Rollladen: kompromissloser Schutz vor Hitze und Licht

Er ist die ideale Lösung für Räume, die tagsüber nicht genutzt werden, wie etwa das Schlafzimmer. Mit einer Reduktion der Wärmeeinstrahlung durch das Fenster von bis zu 92 Prozent verhindern Rollläden sehr effektiv ein Aufheizen der Zimmer. Zudem können sie Räume vollständig verdunkeln und Lärm abhalten. Einem Mittagsschlaf trotz heller Sonneneinstrahlung steht damit nichts mehr im Wege. Ein mühsames Öffnen per Hand mittels eines Gurtes entfällt, da alle Velux Rollläden serienmäßig elektrisch oder solar betrieben sind. Hitzeschutz und Dunkelheit lassen sich dadurch ganz einfach mit einer Funksteuerung per Fingertipp realisieren. Über ein optional erhältliches Control Pad können Dachgeschossbewohner zudem die Öffnungs- und Schließzeiten der Rollläden festlegen. Damit kann beispielsweise der natürliche Schlafrhythmus unterstützt werden, indem die Rollläden zur Aufstehzeit automatisch hochfahren und die Sonnenstrahlen die Bewohner auf ganz natürliche Weise wecken.



Hitzeschutz-Markise: Geschützt, aber hell

Wer jedoch tagsüber zu Hause ist, wird nur aus Gründen des Hitzeschutzes nicht im Dunkeln sitzen wollen. Dann ist eine Hitzeschutz-Markise eine gute Alternative. Mit der klassischen, bunt gestreiften Terrassenmarkise hat diese Lösung optisch wenig gemeinsam: Das wetterbeständige, lichtdurchlässige Gewebe liegt dezent außen vor dem Fenster und hält die energiereichen Sonnenstrahlen von der Scheibe fern. Das führt zu einer Hitzereduktion von bis zu 74 Prozent. Gleichzeitig lässt die Markise so viel Tageslicht in den Raum, dass Kinder beispielweise an einem hellen Schreibtisch ihre Hausaufgaben erledigen können. Auch der Ausblick durch das Dachfenster bleibt erhalten. Ein weiterer Vorteil: Die Velux Hitzeschutz-Markise lässt sich von Mietern oder Eigentümern einfach selbst von innen montieren, ohne das Dach betreten zu müssen.



Elektrochrome Verglasung: flexibler Schutz

Die dritte und flexibelste Variante sind elektrochrom verglaste Velux Dachfenster. Bei dieser Lösung ist der Sonnen- und Hitzeschutz direkt in die Fensterscheibe integriert. Die mit einer speziellen Beschichtung ausgestattete Scheibe tönt sich auf Knopfdruck, ohne die Sicht nach draußen wesentlich einzuschränken. Dank vier einstellbarer Tönungsstufen lässt sich der Sonnen- und Hitzeschutz optimal auf die jeweilige Intensität der Sonneneinstrahlung abstimmen, so dass die Räume nicht zu dunkel werden. Wer beispielsweise im Sommer viele Stunden am Schreibtisch verbringt, kann mit dieser Lösung die Lichtbedingungen der Tageszeit optimal anpassen und muss trotz Hitzeschutz nicht auf eine Lampe zurückgreifen. Zudem verhindert die elektrochrome Verglasung bei Bildschirmarbeit, Fernsehen oder dem Surfen auf dem Tablet störende Blendeffekte. In der dunkelsten Stufe schützt sie dabei genauso effektiv vor Hitze wie Rollläden.



Produkte und Preise:

-VELUX INTEGRA Elektro-Rollladen: ab 409,- Euro (inkl. MwSt.)

Bei manuellen Dachfenstern zusätzlich Steuereinheit KUX 110 für Elektro-Rollläden erforderlich: 119,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX INTEGRA Solar-Rollladen (inkl. Funksteuerung): ab 528,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX INTEGRA Control Pad: 186, - Euro (inkl. MwSt.) (auch als Alternative zur Steuereinheit KUX möglich)

-VELUX Dachfenster mit elektrochromer Verglasung: ab ca. 1.116,- Euro (inkl. MwSt.)

-VELUX Hitzeschutz-Markise: ab 61,- Euro (inkl. MwSt.)