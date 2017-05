Mit Klangschalen heilen - Ausbildung zum professionellen Klangschalenmasseur

(fair-NEWS)

Wollen Sie gerne helfend tätig sein und anderen Menschen etwas Gutes tun? Lernen Sie, mit Klangschalen und Klangmassagen Ruhe und Entspannung zu schenken, Schmerzen und Sorgen zu lindern, Spannungen und Blockaden zu lösen, Energie wieder zum Fließen zu bringen, bei Entscheidungsfindungen und persönlichem Wachstum zu unterstützen, Zentriertheit entstehen zu lassen und Harmonie.Nada brahma - die Welt ist KlangAlles Lebendige und sogar die Sonne und die Planeten unseres Sonnensystems haben ihre ganz individuelle Schwingung und ihren ganz besonderen Klang. Dies konnte auch unsere moderne Wissenschaft bereits belegen, denn Max Planck fand auf der Suche nach dem kleinsten Teilchen eben genau dies heraus: Alles befindet sich in einem Zustand von Schwingung. Dass bestimmte Klänge heilsam wirken, wissen Heiler und Schamanen schon seit Urzeiten. Im Buddhismus, Hinduismus und im Yoga kennt man die Kraft der Mantras, heiliger Silben, Worte und Töne. Und auch die Klang- und Musiktherapie weiß, dass bestimmte Klänge wohltuend und heilsam wirken und dies nicht nur auf den Körper, sondern ebenso auf Psyche und Seele.Klangschalen sind besonders zur Klangmassage geeignet, denn sie stecken voller Obertöne und können auf den Körper des Kunden gestellt und angespielt werden. Sie haben eine besonders wohltuende und tief entspannende Wirkung auf uns. Ihre Klänge sind außerdem natürlich und sie berühren deshalb Körper, Geist, Herz und Seele.Die Premium-Klangmassage-Ausbildung von Frank PlateDas Konzept der Klangmassage, das Frank Plate entwickelt hat, ist noch effektiver als eine gewöhnliche, klassische Klangschalenmassage. Doch warum ist das so und geht das überhaupt? Wir sagen ja, denn Plate nutzt Planetenschalen. Diese Klangschalen sind ausgemessen und klingen in Schwingungsfrequenzen, deren Wirkung auf Körper, Geist und Seele und ebenso auf unser Energiesystem (Chakren) bekannt sind. So gibt es Planetenschalen mit den Schwingungen der einzelnen Planeten, von Sonne und Mond, in der Schwingung des Wassers und der von Delfingesängen, Alpha- und Thetawellen und auch in der Schwingung der verschiedenen Biorhythmen. Und all diese Klänge lassen sich gezielt einsetzen, um zu heilen.Die aktuellen Termine für die Klangmassage-Ausbildungen finden Sie <a href="www.sound-spirit.de/ www/klangschalenseminare/seminartermine.php ">hier.</a>



