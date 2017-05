Fokussierung - ideal gegen Stress

(fair-NEWS)

Wer einen Job mit Führungsverantwortung hat, für den ist er an der Tagesordnung: Stress. Manch einer braucht ein gewisses Pensum an Stress, um allen Aufgaben hinterher zu sein. "Ein bestimmtes Maß an gesundem Stress ist auch gar nicht schlecht für uns", weiß der Leadership- und Management-Experte Thomas Reichart. "Kritisch wird es jedoch dann, wenn der Stress chronisch wird und uns körperlich beeinträchtigt." In seinem neuen Buch"Lead Your Life NOW - Neue Strategien für Ihren beruflichen und privaten Erfolg" stellt er Lösungen vor, die jeder direkt für sich anwenden kann.Es ist wie im Sport: Auf eine Phase höchster Anspannung und Konzentration muss ein Zeitraum der Entspannung folgen. Diese sich ständig wechselnden Phasen bilden eine Wellenbewegung. Sind die Wellen gleichmäßig, herrscht ein gesundes Gleichgewicht. Bei chronischem Stress schlägt die Welle höher aus und ebbt nicht wieder ganz ab. Der Körper läuft somit permanent auf Hochtouren. Regelmäßige Entspannungsphasen sind jedoch absolut essenziell, wenn man mit voller Energie in die nächste Stressphase gehen will, um ihr kompetent zu begegnen."Gegen chronischen Stress gibt es in der Tat ein Geheimrezept - und das lautet Effektivität", so Reichart und erklärt das folgendermaßen:Effektiv ist jemand, der auf der persönlichen, der interpersonellen, der Führungs- und ebenso der Organisationsebene konzentriert ist. Schon Peter Drucker, der Begründer der modernen Management-Lehre, hat erklärt, dass der Mensch schon allein aus seiner Natur heraus konzentriert sein muss. "Unterm Strich bedeutet das: Wer sich immer nur eine Sache vornimmt und an dieser konzentriert dranbleibt, braucht am Ende weniger Zeit dafür, ist also effektiver", beschreibt Thomas Reichart.Als Tipp gegen Stress und chronische Überlastung gelten also die wesentlichen Punkte: konzentriert sein und effektiver werden.Wie auch in seinem Buch zieht Reichart hier die Parallele zur Fliegerei. Setzt ein Pilot zum Landeanflug an, konzentriert er sich nur darauf. Alles dazu Notwendige hat er bereits vor dem Einleiten der Landephase gegengecheckt. Er würde nie seine Hauptaufgabe der sicheren Landung vernachlässigen. Warum aber wird das in der freien Wirtschaft so oft gemacht?"Unterscheiden Sie also zwischen Pflicht und Kür und fokussieren Sie sich, indem Sie Wichtiges zuerst erledigen. Dann tappen Sie auch nicht mehr in die Überstundenfalle", schließt der Management-Experte.Mehr dazu und viele weitere Hands-on im Buch "<a href="www.leadyourlifenow.de">Lead Your Life NOW</a>"."Lead Your Life NOW" <a href="https://www.amazon.de/Lead-Your-Life-NOW-persönlichen/dp/3981830040/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484751574&sr=8-1&keywords=lead+your+life+now">direkt bestellen</a>.Mehr Informationen zu Thomas Reichart finden Sie unter www.reichart.biz undwww.thomas-reichart.de.



Bildinformation: Leadership- und Management-Experte Thomas Reichart