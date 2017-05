Immobilienbericht: Olching bei München

(fair-NEWS)

Im Westen der Landeshauptstadt München, im Landkreis Fürstenfeldbruck, liegt Olching. Olching umfasst die Ortsteile Olching, Esting, Neu-Esting, Geiselbullach und Graßlfing. Zusammengenommen wohnen hier knapp 28.000 Menschen. Im Jahr 2011 wurde Olching als Stadt anerkannt. Immobilien in Olching sind interessant, denn die Immobilienpreise im nahegelegenen und begehrten München sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Olching hat ein mitunter ein städtisches Flair, es gibt einige größere Wohnanlagen, doch prägen meist Einfamilienhäuser, größtenteils mit Gärten, und Doppelhäuser das Ortsbild. Im Umland Olchings findet man noch weitgehend Felder und landwirtschaftlich genutzte Flächen.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Olching" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-olching/">Olching</a> (Angebotspreise Mai 2016 - Juni 2017):Häuser in Olching:Für Olching wurden in den letzten 12 Monaten insgesamt 155 Verkaufsangebote in der Rubrik Hausverkauf verzeichnet. Im Allgemeinen wurden Häuser hier etwa 5 - 10 % teurer angeboten als noch vor einem Jahr. Nehmen wir zur Preisorientierung Wohngrößen von 100 bis 150 m². Für Einfamilienhäuser dieser Größe wurde in Olching durchschnittlich ca. 810.000 EUR bei ca. 5.850 EUR Quadratmeterpreis verlangt, für Doppelhaushälften durchschnittlich 725.000 EUR bei 5.450 EUR Quadratmeterpreis und für Reihenhäuser im Schnitt 620.000 EUR bei ca. 4.800 EUR Quadratmeterpreis.Das teuerste im letzten Jahr in Olching angebotene Haus war ein 250 m² Einfamilienhaus für 1,75 Mio. EUR.Wohnungen in Olching:Im selben Zeitraum gab es ebenfalls 153 Verkaufsangebote für Eigentumswohnungen in Olching. Der verlangte Quadratmeterpreis im Segment Wohnungsverkauf lag im allgemeinen Durchschnitt bemerkenswerte 28 % höher als noch vor einem Jahr. Nunmehr wurde bei gebrauchten Wohnungen im Mittel etwa 4.200 EUR pro m² Wohnfläche verlangt, bei neu gebauten etwa 6.000 EUR. In exemplarische Wohnflächengrößen untergliedert kamen z. B. Wohnungen mit 40 bis 60 m² auf einen durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 200.000 EUR, Wohnungen mit 80 bis 100 m² auf etwa 440.000 EUR.Tatsächliche Preise:Für ein 150 m² Einfamilienhaus in Olching gibt der Immobilienverband Deutschland bei gutem Wohnwert einen Kaufpreis von ca. 775.000 EUR an, für eine 125 m² Doppelhaushälfte ca. 560.000 EUR.Gebrauchte Eigentumswohnungen erreichen bei gutem Wohnwert ein Niveau von ca. 3.500 EUR Quadratmeterpreis."Olching erlebt schon seit einigen Jahren starken Zuzug. Bei Leuten, die in der Region München-Augsburg arbeiten, ist Olching dank der guten Verkehrsanbindung und Infrastruktur sehr beliebt. Für Erholungszwecke sind die Amperauen und drei Badeseen geboten", sagt Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: olching.de, sueddeutsche.de, IVD Preisindex Herbst 2016, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für Olching. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Fischer Immobilien