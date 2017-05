meistro Stiftung spendet Kindergarten Weiden-Tipi Zelte im Wert von 1.000 Euro

(fair-NEWS)

großer Erfolg für die Stiftung meistro gGmbH, große Freude für die Kinder des St. Josef Kindergarten der Gemeinde Karlskron: Zwei neue Tipi Zelte aus Weiden im Gesamtwert von 1.000 Euro wurden im Rahmen des sozialen Projekts „Kinder pflanzen Bäume“ gemeinsam eingepflanzt.Gesammelt wurde der Betrag am 22. April 2017 auf der meistro Aftermatch Party im Rahmen des Heimspiels des FC Ingolstadt 04 gegen den SV Werder Bremen.Durch die Party-Gäste kamen an diesem Abend 862 Euro an Spenden zusammen, 500 Euro davon übernahm der FCI.Aufgerundet wurde die Summe um weitere 138 Euro durch die Gemeinde Karlskron.Vor Ort waren unter anderem Stefan Kumpf (1. Bürgermeister der Gemeinde Karlskron), Martin Lohrentz (Key-Account-Manager der meistro ENERGIE GmbH), Florian Günzler (Leiter der Geschäftsstelle des FC Ingolstadt 04) und Schanzi, das offizielle Maskottchen des FC Ingolstadt 04.Stefan Kumpf, 1. Bürgermeister der Gemeinde Karlskron: „Wir sagen einfach nur: Danke! Man sieht die Freude ja bei den Kindern. Gerade diese Weiden-Tipis haben neben dem Effekt, dass sie Schatten spenden, auch einen sehr hohen Spielwert. Mit den beiden Holzpferden davor können die Kinder jetzt wie in einem Indianerdorf spielen. Die Gemeinde macht zwar schon einiges, aber alles können wir leider auch nicht machen. Da sind wir immer wieder froh, wenn wir Firmen wie meistro haben, die sich auch einbringen und etwas mehr dazu geben möchten als das, was normal üblich ist. Daher sagen wir: Herzlichen Dank für die tolle Spende von der meistro Stiftung“,„Wir haben uns hier in Karlskron mit der meistro Stiftung sehr gerne engagiert. Wir hoffen, dass die Kinder Spaß daran und auch einen Nutzen daraus ziehen können. Den Kindergarten Karlskron haben wir ausgesucht, weil auch schon die Gemeinde selbst ein großes Interesse an Themen wie Energieeinsparung hat und bereits ökonomisch mit dem Energieverbrauch haushält. Auch der Bürgermeister ist sehr fortschrittlich, was dieses Thema angeht“, so Martin Lohrentz, Key-Account-Manager der meistro ENERGIE GmbH. Für das leibliche Wohl der Kinder sorgte an diesem Vormittag die Ingolstädter Kaffeerösterei District V, die alle Beteiligten mit nachhaltig angebautem Kakao versorgten.Spendenkonto der Stiftung meistro gGmbH:Wir freuen uns über Ihre Spenden!Sparkasse Bremen, IBAN: DE35 2905 0101 0081 9070 81, SWIFT-BIC: SBREDE22XXX



Bildinformation: meistro Stiftung