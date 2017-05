(fair-NEWS)

Hochtechnologischer Lackschutz mit Nano-Technologie - REVTECS ProtectionDas Auto ist für viele von uns unersetzlich und unverzichtbar. Gerade in den ländlichen Bereichen außerhalb der großen Ballungszentren ist man auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, für die täglichen Wege von A nach B auf einen mobilen Untersatz angewiesen.Die Zeiten, da ein PKW ein einfaches Fahrzeug war, sind längst vorüber. Ein modernes Auto ist eine hochtechnologische Maschine. Die Treibstoffzufuhr und Sensorik des Fahrzeugs werden durch ausgefeilte Software gesteuert. Auch für die Außenhülle gibt es immer raffiniertere Ideen, die Effizienz und Stil vereinen.<a href="www.lackschutz-nano.at">www.lackschutz-nano.at</a>Nun gibt es auch die passende Oberflächenbeschichtung für die hochtechnologischen Wunderwerke - eine High-Tech-Lösung, die Sie begeistern wird:Lackschutz mit Nano-Technologie von REVTECS.Oberflächen in langanhaltender BrillanzAuf den ersten Blick mögen Glas- und Metallflächen glatt wirken, doch bei einer vergrößerten Ansicht unter dem Mikroskop kann man tiefe Schluchten und Täler in der Oberfläche erkennen. Bei der Anwendung der Lackschutz Nano-Beschichtung füllt die Nano-Flüssigkeit diese Unebenheiten auf und erzeugt so eine homogene Oberfläche. Die Oberfläche wird dadurch so fein und glatt, dass Schmutz sich nicht mehr festsetzen kann und dass Wasser einfach abperlt. Diesen Effekt nennt man "Lotus-Effekt", da er auch bei den Blättern der Lotus-Blume, die eine ähnlich verdichtete Oberflächenstruktur aufweisen, beobachtet werden kann. Störende Schmutz- und Wasserflecken entstehen nicht mehr so schnell und sie müssen ihr Fahrzeug seltener waschen.Sparen Sie sich die Heißwachsbehandlung in der Autowaschanlage. Mit der REVTECS Lackschutz Nano-Beschichtung benötigen Sie diese nicht mehr. Bei normalem Gebrauch muss die Beschichtung erst etwa nach einem Jahr erneuert werden. Solange ist Ihr Lack nicht nur gegen Schmutz- und Wasserflecken resistenter, sondern verfügt auch über eine höhere Brillanz und Leuchtkraft.Lackschutz Nano-Beschichtung schützt vor Kratzern<a href="www.lackschutz-nano.at">www.lackschutz-nano.at</a>Die beeindruckenden Eigenschaften der Lackschutz Nano-Beschichtung im Hinblick auf Flexibilität und Festigkeit sind der Grund für den für den Werterhalt eines PKW wohl bemerkenswertesten Effekt: die Oberfläche wird stabiler und widerstandsfähiger gegen schädigende Einflüsse von spitzen und harten Kleinteilen. Bereits kleine Kratzer im Lack sind ein großes Ärgernis und können zu einem erheblichen Wertverfall eines Fahrzeuges beitragen. Steinschlag und Rollsplitt können Schäden im Lack verursachen, die nur aufwendig und teuer von einer Fachwerkstatt behoben werden können.Zum langfristigen und nachhaltigen Werterhalt für Ihr Fahrzeug können Sie mit der hochwertigen Lackschutz Nano-Beschichtung von REVTECS beitragen. Zwar kann man auch von einem innovativen High-Tech-Produkt keine Wunder erwarten und Schäden, die etwa durch das Einwirken von großen Kräften verursacht werden, können sie nicht verhindern, jedoch lassen sich kleine Schäden durch Alltagseinflüsse vermeiden.Nano-Technologie für zu HauseDie Technologie, die bei der Lackschutz Nano-Beschichtung von REVTECS eingesetzt wird, wurde ursprünglich für die hohen Ansprüche an Oberflächen in Marine, Armee, Luft- und Raumfahrt entwickelt. Auch bei anderen REVTECS Protection Produkten findet diese Technologie Anwendung. Behalten Sie eine klare Sicht auf der Straße und vermindern Sie Schäden durch Steinschlag und hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrer Windschutzscheibe mit REVTECS Protection Windshield. Mit REVTECS Protection Display können die Touchscreen-Oberflächen von Smartphones oder Tablets, aber auch Monitore, Kameras, Brillen und andere empfindliche Glas- oder glasähnliche Oberflächen gegen Schmutz und andere schädliche Einwirkungen effektiv schützen.Kontakt unter :<a href="www.lackschutz-nano.at">www.lackschutz-nano.at</a>



Bildinformation: LACKSCHUTZ NANO